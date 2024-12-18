Экспериментальная диета родителей поставила жизнь ребенка под угрозу

Пресс-секретарь больницы в городе Зелёна-Гура, Сильвия Мальхер-Новак, рассказала порталу Onet, что родители привезли в больницу свою трехлетнюю дочь в состоянии сильного истощения. Врачи оказали девочке первую помощь и перевели ее в отделение интенсивной терапии.

По словам представителя больницы, родители кормили ребенка по собственной выдуманной фруктовой диете. В результате некачественного и недостаточного питания девочка весила всего восемь килограммов. Больница сразу уведомила соответствующие органы о тяжелом состоянии ребенка, и прокуратура района Свебодзин начала уголовное расследование по данному делу.

В беседе с журналистами пресс-секретарь также рассказала, как родители объяснили состояние своей дочери: они самостоятельно разработали специальную диету, которая состояла из фруктов, преимущественно винограда.