ХОРОШИЕ НОВОСТИ! Определились ведущие Eesti Laul 2025

Эда-Инес Этти и Korea уже знакомы зрителям по выступлениям на сцене и на телеэкранах, но в качестве ведущих телешоу они работают вместе впервые. Однако большая сцена для них обоих не в новинку, ведь и Инес, и Korea уже принимали участие в Евровидении.

Эда-Инес Этти представляла Эстонию на Евровидении в 2000 году, а у Korea есть свежий опыт: в 2024 году он выступал на Евровидении в составе группы 5miinust вместе с Puuluup. Если у Инес уже есть опыт проведения телепередач, то для рэпера это станет первым подобным испытанием, сообщает MENU.

Финальный концерт Eesti Laul 2025 состоится 15 февраля на Unibet арене. Под руководством Эды-Инес Этти и рэпера Korea на сцену выйдут 16 финалистов, из которых на данный момент объявлены 15: An-Marleen, Андрей Зевакин и Карита, Анна Сален, Ant, Elysa, Felin, Франц Тикерпуу, Gem98, Janek, Joelle, Minimal Wind, Ряпина Джек и Кайса Линг, Stereo Terror, Томми Кэш и Туули Ранд.

Последний финалист определится в начале января по результатам народного голосования.