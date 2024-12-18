«Дети были очень счастливы!» Сеть автозаправок сделала детям трогательный сюрприз в утро третьего адвента

В конце прошлой недели сеть автозаправок Kehtna Hepa в Рапла, уже второй год подряд, организовала утро Адвента, на котором дети получили маленькие рождественские подарки. На месте был разыгран семейный отпуск на Сааремаа в Аса спа, который выиграл один из местных жителей. «Каждый подарок принес детям много радости и заставил их глаза сиять», - комментирует событие маркетинг-директор Hepa Кайса Хяльвин.