В конце прошлой недели сеть автозаправок Kehtna Hepa в Рапла, уже второй год подряд, организовала утро Адвента, на котором дети получили маленькие рождественские подарки. На месте был разыгран семейный отпуск на Сааремаа в Аса спа, который выиграл один из местных жителей. «Каждый подарок принес детям много радости и заставил их глаза сиять», - комментирует событие маркетинг-директор Hepa Кайса Хяльвин.
Для подписчиков
«Дети были очень счастливы!» Сеть автозаправок сделала детям трогательный сюрприз в утро третьего адвента
В воскресенье, 15 декабря, в автозаправке Kehtna Hepa в Рапла прошло милое утро Адвента, на которое пришло много детей, чтобы получить подарки. Было роздано около 150 пакетов.