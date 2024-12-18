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«Дети были очень счастливы!» Сеть автозаправок сделала детям трогательный сюрприз в утро третьего адвента

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Фото статьи
Фото: Erakogu

В конце прошлой недели сеть автозаправок Kehtna Hepa в Рапла, уже второй год подряд, организовала утро Адвента, на котором дети получили маленькие рождественские подарки. На месте был разыгран семейный отпуск на Сааремаа в Аса спа, который выиграл один из местных жителей. «Каждый подарок принес детям много радости и заставил их глаза сиять», - комментирует событие маркетинг-директор Hepa Кайса Хяльвин.

В воскресенье, 15 декабря, в автозаправке Kehtna Hepa в Рапла прошло милое утро Адвента, на которое пришло много детей, чтобы получить подарки. Было роздано около 150 пакетов.

Подарки раздавал веселый маскот Хопа, который тепло встречал детей, слушал их песни и стихотворения. «Дети, которые немного не справлялись с стихотворением или песней, могли похлопать Хопе по плечу или даже потанцевать с ним», - говорит маркетинг-директор сети автозаправок Hepa Кайса Хяльвин.

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