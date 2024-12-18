«Не 50, но далеко за 48». Йовович в свой день рождения снялась в пижаме и без макияжа

Актрисе исполнилось 49 лет. Она разместила два своих селфи-снимка в серой пижаме и без макияжа.

«У меня день рождения! Хотела найти что-то более гламурное, но не хватало сил, и сделала несколько пижамных селфи. Не могу поверить, что мне уже 40 с чем-то!!! Не 50, но далеко за 48. Спасибо всем за то, что были со мной в этом путешествии! Я так благодарна за все мои благословения», – написала актриса.

Йовович обратилась к своим родным и к фанам.

«Моя семья, ради которой каждый день стоит просыпаться, моя работа, которая принесла мне столько веселья и успеха, и мои поклонники, которые приняли меня с такой любовью и проявили такую неистовую преданность всем моим начинаниям! Я люблю вас, ребята!» – добавила она.

Йовович родилась в 1975 году в Киеве. В 1980-м ее семья переехала в Великобританию, а после – в США. Первую роль в кино она сыграла в 13 лет.

Актриса стала известной в 1997 году после премьеры фильма «Пятый элемент» французского режиссера Люка Бессона.​