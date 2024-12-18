«Это редкое имя, но я пока не буду его обнародовать. Имя я придумала еще до беременности, и оно не связано с елкой», - рассказала радиоведущая Кети Уйбомяги, добавив, что планирует рожать дома. «После родов команда все хорошо уберет. Мне все равно, я все равно не убираю», - пошутила она.
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Эстонская телеведущая планирует рожать дома: Я не боюсь, я сделаю это у камина и под рождественской елкой
Уйбомяги рассказала в программе Reporter, что планирует рожать ребенка в кругу близких, в домашней обстановке, под елкой: «Если понадобится ехать в больницу, то поедем. Планирую рожать дома, рядом с камином и рождественской елкой. Посмотрим, как пойдет! Надеюсь, что все пройдет хорошо! Все, кто уже рожали, смотрят на меня большими глазами, но мне не страшно, ведь я не знаю, чего ожидать!»