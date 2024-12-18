Эстонская телеведущая планирует рожать дома: Я не боюсь, я сделаю это у камина и под рождественской елкой

Уйбомяги рассказала в программе Reporter, что планирует рожать ребенка в кругу близких, в домашней обстановке, под елкой: «Если понадобится ехать в больницу, то поедем. Планирую рожать дома, рядом с камином и рождественской елкой. Посмотрим, как пойдет! Надеюсь, что все пройдет хорошо! Все, кто уже рожали, смотрят на меня большими глазами, но мне не страшно, ведь я не знаю, чего ожидать!»