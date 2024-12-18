Сумма, необходимая для покрытия расходов на рейс по репатриации тела Яниса Тиммы в Латвию, собрана, сообщил порталу TVNET друг скончавшегося баскетболиста Гатис Лининьш, который ранее объявил сбор пожертвований. Репатриацией займется похоронное бюро, выбранное родственниками, уточнило Министерство иностранных дел Латвии (МИД).
Средства для репатриации тела бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы в Латвию собраны в короткие сроки
В настоящее время идет согласование дальнейших юридических формальностей, поскольку для возвращения Яниса на родину необходимо подготовить ряд строго регламентированных процедур как в Латвии, так и в России, сообщил Лининьш.
Он поблагодарил всех, кто принимает активное участие в оформлении документов, и добавил, что все оставшиеся от пожертвования деньги будут переданы в благотворительные организации, занимающиеся проблемами детей и баскетбола.
Как сообщил ранее МИД, посольство Латвии в России поддерживает постоянные контакты с родственниками Тиммы и российскими учреждениями по вопросу о доставке его тела в Латвию. МИД готов оказать всю возможную консульскую помощь в этой ситуации, однако не имеет права разглашать подробную информацию.
Гатис Лининьш объявил сбор средств на репатриацию тела Тиммы в Facebook с разрешения матери спортсмена Аусмы Тиммы. Сейчас средства продолжают собираться.
Как сообщалось, 32-летний латвийский баскетболист Янис Тимма во вторник был найден мертвым в Москве. По данным СМИ, причиной его смерти стало самоубийство.
Видео: Последние минуты жизни Яниса Тиммы