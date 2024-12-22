«Так сильно, как этой осенью, я не болел уже много лет!» - это самая частая фраза в праздничной атмосфере, которая мелькает в социальных сетях и заставляет тревожиться. В этом году ситуация такова: вирус легко передается, но протекает необычно тяжело. Поэтому есть все основания сделать всё возможное, чтобы избежать заболевания. Вот несколько советов, как это сделать.

Но можете ли вы вообще защитить себя? И как? Мы обратились за советом к врачу общей практики Meliva доктору Кейлин Турьякас, познакомились с мудростью китайской медицины и нашли ценные советы в виртуальной клинике. Очень легко заболеть из-за глупых привычек. Но давайте посмотрим правде в глаза - условия тоже плохие: все больше людей ходят на работу больными, а в каждом общественном транспорте можно встретить пару кашляющих пассажиров.

Вот рекомендации, которые помогут сохранить здоровье и не заболеть.