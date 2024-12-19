ГОРОСКОП НА 19 ДЕКАБРЯ Дома Львов ждут заботы, а Рыбам надо отдохнуть

Стрелец

Спокойный день. Едва ли он чем-то удивит вас, преподнесет сюрпризы или даст шанс одержать какую-то важную победу. Можно заниматься привычными делами: они даются легко и не утомляют. Если у вас большие планы на будущее, обсудите их с людьми, которым доверяете. Не исключено, что вы получите отличные советы. Лучше не спешить с покупками. Сегодня вы склонны относиться к деньгам несколько легкомысленно и можете много потратить на пустяки. Отправляясь в любые поездки, имейте в виду: они могут отнять больше времени, чем вы ожидали.

Козерог

Отличный день для решения серьезных вопросов. Сейчас многие готовы помочь вам, и этим стоит воспользоваться. Не исключено, что у вас появятся новые надежные союзники, благодаря поддержке которых вы добьетесь грандиозных успехов. Вполне вероятно и начало дружеских отношений. Можно решать финансовые вопросы. Тут стоит прислушаться к интуиции: именно она подсказывает, как лучше распорядиться деньгами. Вторая половина дня подходит для поездок, как запланированных, так и спонтанных. Вам полезно будет сменить обстановку.

Водолей

Не торопитесь. Первая половина дня складывается неплохо, но едва ли подходит для важных дел и ответственных встреч. В это время лучше избегать суеты, ничего не решать на ходу. Учеба может даваться трудно, даже в простейших вопросах не всегда удается разобраться сразу. Но чуть позже это обязательно получится. Вторая половина дня будет приятной и интересной. Она обещает встречи, которые запомнятся надолго, а также приятные сюрпризы, какие-то вдохновляющие события. Вероятны подарки, которым вы будете очень рады.

Рыбы

Подходящий день для того, чтобы размышлять о важных вещах, собирать и анализировать информацию. Появляются отличные идеи, возможны настоящие озарения. Не исключено, что вы найдете ответы на вопросы, прежде многих ставившие в тупик. Радует общение с друзьями и другими близкими людьми. Находится масса интересных тем для разговора, вопросов, которые хочется обсудить. Не исключено, что появятся общие планы. На их осуществлении вы сосредоточитесь в начале следующей недели. А пока отдохните: восстановить будет полезно.