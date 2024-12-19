День, когда у многих разум и чувства не в ладу, заниматься делами не хочется, а определиться с целями, приоритетами и желаниями никак не удается. Легко сказать или сделать то, о чем позже придется пожалеть; такие промахи порой допускают самые предусмотрительные и осторожные люди, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 19 ДЕКАБРЯ ⟩ Дома Львов ждут заботы, а Рыбам надо отдохнуть
При этом все неплохо складывается у тех, кто заботится о других, не ставит собственные интересы во главу угла, а старается изменить жизнь к лучшему. День отлично подходит для того, чтобы помогать окружающим, поддерживать тех, кто оказался в сложной ситуации. Поддерживают звезды и тех, кто посвящает свое время творчеству.
Овен
Не спешите с решениями и не стройте иллюзий. Это один из тех дней, когда стоит быть осторожнее и внимательнее к мелочам. Не обо всем, что приходит в голову, стоит рассказывать, да и не каждую идею стоит реализовывать немедленно. Руководствуйтесь здравым смыслом, и вы достигнете своих целей, избежав ошибок и не тратя усилий напрасно. Неплохой день для общения. Вас замечают даже те, кто прежде игнорировал; легко будет произвести благоприятное впечатление на новых знакомых. Не исключено, что кто-то влюбится с первого взгляда.
Телец
День полон вдохновляющих событий. Хорошие идеи появляются одна за другой, и рядом есть люди, готовые помочь в их реализации. Вы с энтузиазмом беретесь за новые дела. Интуиция подсказывает, что справиться с ними будет легко, и не ошибается. Полезно будет обдумать какие-то рабочие задачи: возможно, именно сейчас вы поймете, как лучше справиться с ними. Общение с близкими дарит массу приятных моментов, отлично проходят и семейные мероприятия, и встречи с друзьями. Романтическое свидание тоже не разочарует.
Близнецы
Подходящий день для общения с людьми, с которыми в последнее время трудно было поладить. Сейчас нужные слова найдутся, достичь взаимопонимания удастся быстро, а разногласия останутся в прошлом, как и взаимные претензии. Можно договориться о каких-то совместных действиях, общих планах. Появляются отличные идеи, реализацией которых вы займетесь в ближайшее время. Пока же можно разобраться с накопившимися делами, завершить то, что было начато давным-давно. Проблем с этим не возникнет.
Рак
Подходящий день для важных дел. Смело беритесь за что-то очень сложное: вы быстро разберетесь, как лучше действовать, добьетесь отличных результатов. Хорошо понимая, чего на самом деле хотите добиться, вы не отвлекаетесь на мелочи и пустяки, не поддаетесь чужому влиянию и не тратите силы напрасно. Может быть непросто разобраться в своих чувствах, понять, в чем причина тревоги или порой возникающего раздражения. Стоит побыть какое-то время наедине с собой, спокойно проанализировать события последних дней. Возможно, вы поймете, какие ошибки допустили и как их исправить.
Лев
Благоприятный день для общения. Вы можете говорить то, что думаете, не опасаясь, что заденете или обидите окружающих. Вас поймут правильно, не обидятся даже самые чувствительные. Удается спокойно обсудить сложные вопросы, договориться с людьми, с которыми вы прежде не находили общего языка. Дома может быть больше забот, чем обидно. Не исключено, что придется решать какие-то бытовые проблемы и это потребует неожиданных расходов. Но серьезной угрозы для бюджета нет. А вот небольшие денежные поступления вполне вероятны.
Дева
День довольно беспокойный, но интересный. Могут неожиданно появиться совершенно новые дела, ради которых нужно будет отложить все остальное. Но вы довольны происходящим, поскольку понимаете: именно сейчас есть шанс осуществить то, что было задумано давным-давно. Постарайтесь как можно раньше решить, что для вас на самом деле важно, чего вы хотите достичь в первую очередь. Если этого не сделать, много времени и сил будет потрачено напрасно. Важно прислушиваться к интуиции. Советы со стороны сегодня только мешают.
Весы
Лучше не планировать важных дел на первую половину дня. Это время подходит для размышлений, анализа ситуации, сравнения разных вариантов. Полезно будет и отдохнуть, и заняться чем-то простым, неутомительным и приятным. Небольшая поездка или поездка помогут отвлечься от рутины, это тоже будет кстати. Вторая половина дня – период полезных занятий. Можно решить какие-то старые проблемы. Не всегда легко поладить с окружающими, но вам удается сохранять самообладание, не сердиться по пустякам и не поддаваться на провокации.
Скорпион
Яркий день, насыщенный, благоприятный и удачный. Ничуть не беспокоясь о трудностях или преградах, которые могут возникнуть на пути, вы с энтузиазмом беретесь за сложные дела и быстро справляетесь с ними. У вас получается то, что не удалось другим. Кто-то может позавидовать, но куда больше будет людей, которые оценят ваши таланты. Вы отлично ладите с самыми разными людьми, проявляете завидную проницательность, легко догадываетесь, что на уме у новых знакомых. Близкие радуются возможности провести время с вами, с удовольствием соглашаются на любые предложения.
Стрелец
Спокойный день. Едва ли он чем-то удивит вас, преподнесет сюрпризы или даст шанс одержать какую-то важную победу. Можно заниматься привычными делами: они даются легко и не утомляют. Если у вас большие планы на будущее, обсудите их с людьми, которым доверяете. Не исключено, что вы получите отличные советы. Лучше не спешить с покупками. Сегодня вы склонны относиться к деньгам несколько легкомысленно и можете много потратить на пустяки. Отправляясь в любые поездки, имейте в виду: они могут отнять больше времени, чем вы ожидали.
Козерог
Отличный день для решения серьезных вопросов. Сейчас многие готовы помочь вам, и этим стоит воспользоваться. Не исключено, что у вас появятся новые надежные союзники, благодаря поддержке которых вы добьетесь грандиозных успехов. Вполне вероятно и начало дружеских отношений. Можно решать финансовые вопросы. Тут стоит прислушаться к интуиции: именно она подсказывает, как лучше распорядиться деньгами. Вторая половина дня подходит для поездок, как запланированных, так и спонтанных. Вам полезно будет сменить обстановку.
Водолей
Не торопитесь. Первая половина дня складывается неплохо, но едва ли подходит для важных дел и ответственных встреч. В это время лучше избегать суеты, ничего не решать на ходу. Учеба может даваться трудно, даже в простейших вопросах не всегда удается разобраться сразу. Но чуть позже это обязательно получится. Вторая половина дня будет приятной и интересной. Она обещает встречи, которые запомнятся надолго, а также приятные сюрпризы, какие-то вдохновляющие события. Вероятны подарки, которым вы будете очень рады.
Рыбы
Подходящий день для того, чтобы размышлять о важных вещах, собирать и анализировать информацию. Появляются отличные идеи, возможны настоящие озарения. Не исключено, что вы найдете ответы на вопросы, прежде многих ставившие в тупик. Радует общение с друзьями и другими близкими людьми. Находится масса интересных тем для разговора, вопросов, которые хочется обсудить. Не исключено, что появятся общие планы. На их осуществлении вы сосредоточитесь в начале следующей недели. А пока отдохните: восстановить будет полезно.