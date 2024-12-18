Продюсер благотворительного шоу Kodutunne Кристи Лойго и ее компания OÜ Õuetuba сегодня предстали перед судом по обвинению в нарушении обязательств по ведению бухгалтерского учета. «Им нужно все разорвать на мелкие кусочки», - прокомментировала она новые обвинения и расследование, которое длится уже четыре с половиной года.
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Прокуратура хочет детально разобраться в финансовых делах продюсера эстонского телешоу, но адвокаты затормозили процесс
«Нарушение обязательств по ведению бухгалтерского учета невозможно проверить без ознакомления с бухгалтерией», - отметила прокурор Ынне Неаре-Ваарманн. На подготовительном заседании первым вопросом стало возвращение обвинительного заключения прокуратуре. Как представитель Лойго, адвокат Стивен-Христо Эвестус, так и представитель OÜ Õuetuba, адвокат Мадис Пийрла, согласились с тем, что из текста обвинения неясно, в чем конкретно состоит вина Кристи Лойго и OÜ Õuetuba.