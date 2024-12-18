Прокуратура хочет детально разобраться в финансовых делах продюсера эстонского телешоу, но адвокаты затормозили процесс

«Нарушение обязательств по ведению бухгалтерского учета невозможно проверить без ознакомления с бухгалтерией», - отметила прокурор Ынне Неаре-Ваарманн . На подготовительном заседании первым вопросом стало возвращение обвинительного заключения прокуратуре. Как представитель Лойго, адвокат Стивен-Христо Эвестус, так и представитель OÜ Õuetuba, адвокат Мадис Пийрла, согласились с тем, что из текста обвинения неясно, в чем конкретно состоит вина Кристи Лойго и OÜ Õuetuba.

Они также подчеркнули, что услуги фирме Лойго предоставляли профессиональные бухгалтеры, а в тексте обвинения, по мнению Эвестуса и Пийрла, не указаны обстоятельства, которые свидетельствовали бы о том, что Кристи Лойго вводила их в заблуждение или манипулировала ими.