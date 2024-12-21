N.B. Эта история основана на газетных статьях 1929 года и современных источниках. Важно понимать, что язык и взгляды того времени отражают социальный и культурный контекст тех лет и не отражают сегодняшние ценности и нормы. В тексте могут встречаться выражения и высказывания, которые сегодня кажутся неуместными или оскорбительными, особенно по отношению к меньшинствам. Автор относится к ним как к историческому материалу и подчеркивает уважение и понимание всех людей.