Во время полета в самолете никто не застрахован от желания сходить в туалет. Однако одна стюардесса рассказала, что в таком случае лучше отказаться от использования туалетной бумаги, объяснив почему. Об этом пишет УНИАН.
Почему лучше не пользоваться туалетной бумагой в самолетах: стюардесса раскрыла правду
«Я не пользуюсь туалетной бумагой в самолете. Если вы осмотрите туалетную бумагу, я обещаю, вы увидите на ней капельки воды - или то, что вы считаете капельками воды. Я не думаю, что мы можем доверять большинству мужчин, которые могут сходить в туалет в обычный день, не говоря уже о полете на большой высоте в условиях турбулентности. Поэтому я просто говорю всем своим дамам, просто используйте вместо этого Kleenex», - отметила она.
Кроме того, стюардесса посоветовала также бронировать исключительно непрямые рейсы с пересадкой более трех часов. Это позволит снизить риск пропустить пересадку из-за каких-либо задержек. А еще она порекомендовала не одевать шорты в самолет.
Сообщается, что последний совет необходим для того, чтобы не замерзнуть при включенном кондиционере и избежать сильного ожога от трения, если случится что-то плохое и вам придется воспользоваться эвакуационной горкой.