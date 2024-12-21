Почему лучше не пользоваться туалетной бумагой в самолетах: стюардесса раскрыла правду

«Я не пользуюсь туалетной бумагой в самолете. Если вы осмотрите туалетную бумагу, я обещаю, вы увидите на ней капельки воды - или то, что вы считаете капельками воды. Я не думаю, что мы можем доверять большинству мужчин, которые могут сходить в туалет в обычный день, не говоря уже о полете на большой высоте в условиях турбулентности. Поэтому я просто говорю всем своим дамам, просто используйте вместо этого Kleenex», - отметила она.