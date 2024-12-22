ФОТО Рождественская ярмарка в Риге: пряничные домики, глинтвейн за два евро и устрицы на гриле за шесть

С 1 декабря по 6 января на Домской площади в самом центре Риги открыта рождественская ярмарка. Мы решили узнать, как же обстоят дела у наших южных соседей, сколько у них стоит глинтвейн, еда и сладости. Смотрите фоторепортаж!