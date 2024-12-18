ФОТО И ВИДЕО Супермодель Адриана Лима вышла замуж

Лима поделилась в своих историях фотографией, где держит за руку мужа на фоне пустыни. Камера также запечатлела крупным планом ее кольцо с бриллиантом.

«Официально миссис Лима Леммерс, она же Лаймерс», - гласит подпись.

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Недавно пара вернулась со своей поездки в Абу-Даби, где, возможно, и было сделано фото.

Адриана и Андре начали встречаться в начале 2021 года, и их дебют на красной дорожке в качестве пары состоялся на Венецианском кинофестивале. Год спустя у них родился общий ребенок, который для супермодели стал третьим. Мальчика назвали Циан Лима Леммерс. По словам источников, его имя было «вдохновлено прекрасными цветами воды по всему миру в таких местах, как Мальдивы, Багамы и Бора-Бора».

У Адрианы также есть две дочери - 12-летняя Валентина и девятилетняя Сиенна от бывшего мужа, сербского баскетболиста Марко Ярича.

@ adrianalima My very first TikTok was the moment I moment I shared that I would become Mama for the third time . To . To celebrate my my incredible 1 Million followers , I’m sharing this beautiful tribute my my family made made for me to me to give you a glimpse at my at my life since . Thank you for always supporting me! I love me! I love you all. # thankyou ♬ Reborn - One Hundred Years all. #1million

О своей беременности Лима рассказала в соцсети с помощью забавного видео. Одетая в белый халат, она держала положительный тест на беременность, пока ее американский возлюбленный наблюдал за ней с кровати и выглядел так, будто только что проснулся. Затем модель вручила мужчине тест, пока он еще лежал в постели.

«Андре любит пугать меня… но сегодня расплата!» - подписала она ролик.

Знаменитость также поделилась видео с УЗИ, написав, что ее ребенок появится «осенью 2022 года». Малыш родился в августе.

Адриана Лима - один из самых известных «ангелов» бельевого бренда Victoria's Secret. Она открывала культовый показ мод в 2003, 2007, 2008, 2010 и 2012 годах. Звезда также работала с Giorgio Armani, Vera Wang, Louis Vuitton, Prada, Christian Dior и Anna Sui. Совсем недавно супермодель поделилась своей работой, сделанной для Vogue и Marc Jacobs, а в октябре вернулась на шоу Victoria's Secret.