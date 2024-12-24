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ФОТО Ели из теннисных мячей и ангелов: смотрите, как красиво и необычно украсили города Эстонии

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Открытие рождественской ярмарки в Таллинне.
Открытие рождественской ярмарки в Таллинне. Фото: Madis Veltman

Традиционно в конце ноября-начале декабря по всей Эстонии устанавливают рождественские ели и развешивают гирлянды, которые радуют жителей страны аж до начала января. Это самый волшебный период в году, когда в воздухе видает запах глинтвейна, мандаринов и хвои. Давайте же взглянем на самые красивые, а, может, и необычные ели нашей страны.

Наверняка далеко не все могут себе позволить взять несколько выходных и объехать всю Эстонию в рождественский период, чтобы своими глазами увидеть все украшения. Поэтому мы попытались собрать максимум рождественских елей, установленных в разных городах нашей страны. Смотрите и наслаждайтесь! Какая рождественская красавица вам нравится больше?

Таллинн

Ратушная площадь

Открытие рождественской ярмарки в Таллинне.
Открытие рождественской ярмарки в Таллинне. Фото: Madis Veltman

Ноблесснер

Празднование Первого адвента в Ноблесснере.
Празднование Первого адвента в Ноблесснере. Фото: Martin Pedaja

Ротерманн

Празднование Первого адвента в квартале Ротерманна.
Празднование Первого адвента в квартале Ротерманна. Фото: Martin Pedaja

Церковь Нигулисте

Празднование Первого адвента в церкви Нигулисте.
Празднование Первого адвента в церкви Нигулисте. Фото: Martin Pedaja

Палдиски

Пайде

Рождественская елка в Пайде.
Рождественская елка в Пайде. Фото: Dmitri Kotjuh

Раквере

Празднование Первого адвента в Раквере.
Празднование Первого адвента в Раквере. Фото: Marianne Loorents
Ракверский спортивный центр.
Ракверский спортивный центр. Фото: Marianne Loorents

Нарва

Пярну

Рождественская ель в Пярну.
Рождественская ель в Пярну. Фото: Urmas Luik

Выру

Елка в Музейно-тематической комнате «Дом ангелов» в Выру.
Елка в Музейно-тематической комнате «Дом ангелов» в Выру. Фото: Arvo Meeks

Тарту

Рождественская ель в Тарту.
Рождественская ель в Тарту. Фото: Kristjan Teedema

Курессааре

Вильянди

Рождественская ель в Вильянди.
Рождественская ель в Вильянди. Фото: Elmo Riig

Отепя

Санта-Клаус из Отепя.
Санта-Клаус из Отепя. Фото: Arvo Meeks

Хаапсалу

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