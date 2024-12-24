Традиционно в конце ноября-начале декабря по всей Эстонии устанавливают рождественские ели и развешивают гирлянды, которые радуют жителей страны аж до начала января. Это самый волшебный период в году, когда в воздухе видает запах глинтвейна, мандаринов и хвои. Давайте же взглянем на самые красивые, а, может, и необычные ели нашей страны.
ФОТО ⟩ Ели из теннисных мячей и ангелов: смотрите, как красиво и необычно украсили города Эстонии
Наверняка далеко не все могут себе позволить взять несколько выходных и объехать всю Эстонию в рождественский период, чтобы своими глазами увидеть все украшения. Поэтому мы попытались собрать максимум рождественских елей, установленных в разных городах нашей страны. Смотрите и наслаждайтесь! Какая рождественская красавица вам нравится больше?
Таллинн
Ратушная площадь
Ноблесснер
Ротерманн
Церковь Нигулисте