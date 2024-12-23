УЛИЧНЫЙ ОПРОС Жители Таллинна перечислили подарки, которые точно не хотели бы получить на Рождество и Новый год

«Я позитивный человек, поэтому в любом случае я хочу получить то, что мне надо. А хочется мне внимания, заботы, ласки и любви. Поэтому, мне кажется, это все будет в кассу - это пригодится в любом количестве, - говорит Артур. - А люди, которые меня знают, любят, уважают и ценят меня, поэтому то, что мне не нравится, они мне никогда не подарят».

Он также отмечает, что был бы рад даже обычной паре черных носков: «Прекрасно! Я люблю интересно одеваться! Черное - это классика, такая пара носков обязательно пригодится!»

Лиана с Рудольфом признались, что в качестве подарка не хотели бы получить носки, трусы, гель для душа и шампунь. На вопрос, приходилось ли паре притворяться, что подарок понравился, они отвечают: «Нет, такого не было. Всегда с подарками угадывают!»

«Не хотела бы получить кастрюли, вот это все... Кухонную утварь не хочу! Всего этого достаточно в доме», - говорит Анастасия. Она также добавляет, что в качестве подарка не хотела бы получить наволочку, простыню, гель для душа, шампунь, носки или пижаму. «Единственное, что хотелось бы из материального - поменять кухонную мебель. Но это не подарок, а желание такое!» - улыбается Анастасия.

Елена сразу же отмечает, что не хотела бы получить на праздники кухонную или бытовую утварь. «Такое мне еще не дарили, и, думаю, правильно делали! Лучше не надо!» - признается она. Также, чтобы не расстраивать дарителя, Елена порой делает вид, что подарок ей понравился. «Обычно я мило улыбаюсь, потому что в любом случае человек, наверное, старался как-то, пытался выбрать и так далее. Это все-таки надо поощрять», - с улыбкой говорит она.

Смотрите видео, чтобы узнать, какой подарок не хотят обнаружить под елкой другие жители столицы и куда они девают те презенты, которые им не понравились!