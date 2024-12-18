ВИДЕО «У нас побывали хулиганы, но мы их не видели!» С террасы престижного ресторана украдены две рождественские елки

«Ранним утром 16 декабря, около пяти часов, двое молодых людей решили, что не смогут устоять перед рождественскими елками на террасе Joyce в Тарту, и решили забрать их с собой. И так агрессивно, что, к сожалению, несколько рождественских украшений не доживут до следующего Рождества», - говорится в сообщении ресторана.

«Мы были бы благодарны, если бы вы помогли нам распространить это видео», - обратились они с просьбой, надеясь, что она дойдет до тех, кто причастен к содеянному, и это обращение пробудит их совесть.

«Как можно быть такими наглыми и бесстыжими?!» - удивляется один из комментаторов, отмечая, что человек с колонкой точно должен быть весьма узнаваем в городе.

«Советую проверить камеры на улице Выру, так как примерно в это время двоих парней заметили там, они тащили за собой елку», - подсказал один из пользователей, а другой добавил: «Я ехал из центра города в сторону Аардла и видел троих парней, которые тащили за собой дерево. Снегоуборщик даже посигналил им, а ребята что-то замахали в ответ. Возможно, это записалось на мой видеорегистратор».

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск заявил изданию, что в этом рождественском сезоне полиция Тарту и уезда не получала сообщений о кражах елок.

«Однако мы сами видели это видео в социальных сетях и рекомендуем ресторану оценить нанесенный ущерб и подать заявление о правонарушении, приложив всю имеющуюся информацию», - добавил Кейск.

Речь идет о краже, за которую предусмотрено наказание в виде штрафа до 1200 евро или ареста.