ГАЛЕРЕЯ Яркие витражи и изысканный дизайн: в Таллинне открылся еще один отель Hilton

Новый современный трехзвездочный отель Hampton by Hilton построен на месте бывшего кинотеатра «Эха» по адресу Тартуское шоссе, 49 в Таллинне. Строительство началось летом 2023 года.

Hampton by Hilton - один из самых известных в мире гостиничных брендов, насчитывающий почти 3 000 отелей в 31 стране мира. Первый отель Hampton by Hilton в Эстонии будет управляться компанией Apex Alliance Hotel Management. В настоящее время компания управляет 14 отелями под международным брендом в Латвии, Литве, Польше и Румынии, четыре из которых - отели Hampton by Hilton в Риге, Кракове и Лодзе.