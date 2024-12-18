Слухи об измене подтвердились? Эстонская певица рассталась с мужем-миллионером

Певица Элиза Колк и миллионер Индрек Рахумаа поставили точку в своих отношениях. «Я спрашивал себя: что я буду делать без тебя? А ты - без меня? Теперь мы узнаем», - написал Рахумаа в социальных сетях.
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Отношения между певицей Элизой Колк и миллионером Индреком Рахумаа, длившиеся несколько лет, завершились. О разрыве бизнесмен сообщил через пост в социальных сетях, который также разместила на своей странице певица.