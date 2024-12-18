Сегодня утром, 18 декабря, центр тревоги получил сообщение о крупном дорожном-транспортном происшествии в Пярнумаа на шоссе Таллинн-Пярну-Икла, в которой участвовали два грузовика. «Обстоятельства происшествия уточняются, однако люди в аварии не пострадали», - сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леэни Алмосен.
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На шоссе Таллинн-Пярну-Икла столкнулись два грузовика, на дороге оказались сотни пивных бутылок
В среду, 18 декабря, около 9.00 утра, цЦнтр тревоги получил сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Пярнумаа, в волости Хяэдемеэсте, в деревне Рейу на 137-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла. В аварии участвовали два грузовика. В результате столкновения множество бутылок разлетелось по дороге, а также значительная часть деталей грузовика оказалась повреждена и разбросана.