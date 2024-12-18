На шоссе Таллинн-Пярну-Икла столкнулись два грузовика, на дороге оказались сотни пивных бутылок

В среду, 18 декабря, около 9.00 утра, цЦнтр тревоги получил сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Пярнумаа, в волости Хяэдемеэсте, в деревне Рейу на 137-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла. В аварии участвовали два грузовика. В результате столкновения множество бутылок разлетелось по дороге, а также значительная часть деталей грузовика оказалась повреждена и разбросана.