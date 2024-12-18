Мать Яниса Тиммы обратилась к общественности с просьбой о помощи в репатриации тела сына

«Дорогие друзья и поклонники баскетбола. Меня зовут Гатис Лининс, и Янис Тимма был моим близким другом. Я пишу от имени матери Яниса - Аусмы Тиммы. Это сложный момент не только из-за смерти Яниса, но и из-за ситуации. В воскресенье Аусма должна ехать в Москву и договариваться о репатриационном рейсе, чтобы похоронить сына в Латвии. К сожалению, у нее нет финансовых средств на все это. Пожалуйста, поддержите, насколько это возможно, чтобы покрыть расходы на возвращение Яниса домой и похороны в Латвии. Несмотря на его последний выбор, Яниса всегда будут помнить как теплого, амбициозного и улыбчивого человека. Мы будем благодарны за любую поддержку», - пишет Гатис.