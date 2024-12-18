Киану Ривз впервые за долгое время вышел в свет вместе со своей спутницей жизни

Исключением стала премьера нового фильма с участием актера «Соник 3» в Лос-Анджелесе. На красной дорожке влюбленные, которые вместе уже больше пяти лет, позировали вместе, держась за руки.

51-летняя Грант для выхода в свет выбрала черное платье в пол, расшитое блестками, Ривз - классический костюм в полоску.

Киану Ривз и Александра Грант. Фото: MARIO ANZUONI

Киану Ривз и художница Александра Грант познакомились в 2011 году, когда она иллюстрировала его книгу «Ода счастью». Сначала они много лет дружили, а встречаться начали лишь в 2019 году. Неоднократно появлялись слухи, что пара собирается пожениться, но так это или нет - точно неизвестно, поскольку о своих отношениях Киану и Александра не рассказывают.

60-летний Киану Ривз никогда не был женат и пережил несколько трагедий в личной жизни: в 1999 году он и его девушка Дженнифер Сайм потеряли ребенка, а через два года Дженнифер погибла в автокатастрофе.

Киану Ривз и Александра Грант. Фото: MARIO ANZUONI