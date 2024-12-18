Рождественская выпечка - это огромный выбор рецептов. В день выпечки печенья, отмечаемое в мире 18 декабря, делимся рецептом ароматного имбирного печенья.
Ароматное печенье на Рождество: гости будут становиться в очередь за ним
Это печенье вкусное и само по себе, но его можно еще и украсить дополнительно глазурью. Рецептом разделились на 20minut.ua.
Ингредиенты:
- 125 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 125 мл меда
- 1 желток
- 375 г муки
- 1 стакан сахарной пудры
- сок 1 лимона
- 1 ч.л. сухого имбиря
- 1/2 ч.л. корицы
- 1/2 молотой гвоздики
- 1 ч. л. соды
- кондитерские краски, посыпка, драже - для декора
Способ приготовления:
Взбейте масло комнатной температуры с сахаром. Добавьте растопленный мед, желток и еще раз хорошенько перемешайте.
Просеивая, всыпьте муку, пряности и соду. Замесите тугое и плотное тесто, заверните в пленку и уложите в холодильник на час.
Охлажденное тесто раскатайте на листьях пергамента и вырежьте человечков, звездочки, елочки и т.п. Осторожно перенесите бумагу с человечками на противень.
Выпекайте печенье в духовке 10 минут при температуре 180°С. Когда остынет, можно украшать!
Для глазури соедините сахарную пудру с лимонным соком и хорошо перемешайте. Глазурь разделите на несколько мисочек, каждую покрасьте пищевым красителем. Украсьте, по желанию посыпьте драже.