Ароматное печенье на Рождество: гости будут становиться в очередь за ним

Это печенье вкусное и само по себе, но его можно еще и украсить дополнительно глазурью. Рецептом разделились на 20minut.ua.

Ингредиенты:

- 125 г сливочного масла

- 100 г сахара

- 125 мл меда

- 1 желток

- 375 г муки

- 1 стакан сахарной пудры

- сок 1 лимона

- 1 ч.л. сухого имбиря

- 1/2 ч.л. корицы

- 1/2 молотой гвоздики

- 1 ч. л. соды

- кондитерские краски, посыпка, драже - для декора

Способ приготовления:

Взбейте масло комнатной температуры с сахаром. Добавьте растопленный мед, желток и еще раз хорошенько перемешайте.

Просеивая, всыпьте муку, пряности и соду. Замесите тугое и плотное тесто, заверните в пленку и уложите в холодильник на час.

Охлажденное тесто раскатайте на листьях пергамента и вырежьте человечков, звездочки, елочки и т.п. Осторожно перенесите бумагу с человечками на противень.

Выпекайте печенье в духовке 10 минут при температуре 180°С. Когда остынет, можно украшать!

Для глазури соедините сахарную пудру с лимонным соком и хорошо перемешайте. Глазурь разделите на несколько мисочек, каждую покрасьте пищевым красителем. Украсьте, по желанию посыпьте драже.