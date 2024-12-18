«Уничтожила его как игрока». После смерти Яниса Тиммы в Сети вспомнили интервью с его бывшим тренером​

«Он был простым деревенским парнем. Из бедной семьи. Карьеру начал хорошо, хорошо развивался. Он постепенно становится звездой. И вдруг этот деревенский парень из Краславы начинает привлекать внимание совершенно эффектной, звездной красавицы - Седоковой. Я его не оправдываю, но по-человечески понимаю», - приводит слова Шенхоффа RUS TVNET со ссылкой на его выступление в подкасте VEF Rīga.

По мнению Гунтиса, именно Седокова стала причиной неудач в спортивной карьере Тиммы: «Чем это закончилось? Мне искренне жаль этого парня. Очень жаль. Седокова уничтожила его как игрока, сегодня он никому не нужен, его карьера окончена. Также Седокова опустошила его кошелек».

32-летнего баскетболиста Яниса Тимму обнаружили мертвым 17 декабря: он совершил самоубийство в ночь после дня рождения Седоковой. Рядом с ним лежал телефон, на экране был номер Анны и просьба ей позвонить.

После развода с Анной Седоковой Тимма опубликовал в Instagram фото с упаковками успокоительных, что сильно встревожило подписчиков. Многие советовали ему обратиться за поддержкой к близким. Помимо сложностей в личной жизни, у баскетболиста были проблемы и в карьере: его доходы значительно снизились. В Сети ходили слухи, что именно финансовые трудности повлияли на его отношения с Анной.

Тимма и Седокова поженились в 2020 году. Для певицы это был третий брак: ранее она была замужем за футболистом Валентином Белькевичем (он умер в 2014 году) и бизнесменом Максимом Чернявским. У Анны трое детей от предыдущих отношений, у Яниса также есть ребенок от первого брака.

Проблемы в отношениях у Тиммы и Седоковой были давно, но официально развелись они совсем недавно. После самоубийства бывшего мужа Седокова попала в больницу с нервным срывом.