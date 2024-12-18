«Будьте вы счастливы!» Одесский юмор оживет в Русском театре

Дерибасовская, Привоз, НЭП - сразу понятно, что это про Одессу. Спектакль по пьесе современного драматурга Александра Володарского «Будьте вы счастливы!» - невероятная история про новую экономическую политику, уголовный розыск, рыбные котлетки и, конечно, про идиш, на котором в прошлом веке разговаривала треть Одессы.

Кадр из спектакля «Будьте вы счастливы!» Фото: Pressifoto

Естественно, спектакль из Одессы не может быть без исконного одесского фольклора, за которым, собственно, и приезжают в этот чудесный город двое из Нью-Йорка: сын и отец. И пока старый друг подбивает отца на сомнительные гешефты, юный собиратель фольклора отправляется не в университет на соответствующую кафедру, а прямиком на Привоз, где встречает…

Кадр из спектакля «Будьте вы счастливы!» Фото: Pressifoto

Словом, вы уже поняли, что «Будьте вы счастливы!» - это романтическая история, остро приправленная одесским юмором и веселыми танцами, в которых тоже легко узнается Одесса. Больше информации ЗДЕСЬ!