Легендарная испанская актриса Мариса Паредес, которая снималась в фильмах известных режиссеров Педро Альмодовара, Гильермо дель Торо и Роберто Бениньи, ушла из жизни. На момент смерти звезде кино было 78 лет, пишет УНИАН.
Умерла звезда фильма «Жизнь прекрасна»
Трагическое известие сообщила Испанская киноакадемия. Сейчас причины смерти знаменитости не раскрываются, как и точная дата, когда актрисы не стало. Известно лишь, что Паредес похоронят сегодня, 18 декабря.
После объявления новости о смерти в киноакадемии указали, что Испания потеряла одну из «самых знаковых личностей» мирового и испанского кино. Более 60 лет своей жизни Мариса посвятила актерской карьере. За это время она сыграла около 75 различных ролей в фильмах.
«Ее творчество характеризовалось женщинами сильными, противоречивыми, сломленными, страстными, загадочными, но прежде всего очень человечными», - говорится в сообщении киноакадемии.
В 2000-2003 годах актриса была президентом Испанской киноакадемии, а в 2018 году ее наградили почетной премией «Гойя». Нынешний глава киноакадемии Фернандо Мендес-Лейте также почтил память коллеги.
«Мариса, несомненно, была одной из величайших актрис испанского кино, человеком, которого любили и знали все, который заполнял наши большие и малые экраны», - отметил президент организации.
Что известно о Марисе Паредес
Дебют легенды испанского кино на больших экранах состоялся в 1960 году. Актриса начала свою карьеру еще в подростковом возрасте. Первую роль в фильме Альмодовара «Нескромное обаяние порока» она получила в 1983 году. После этого она снялась в еще четырех его известных картинах, в частности, «Высокие каблуки», «Цветок моей тайны», «Все о моей матери», «Кожа, в которой я живу». Эти ленты вышли в 1990-х годах, а последняя - в 2011-м.
Однако наибольшую славу звезде принесла роль Роберто Бениньи в комедийной драме 1997 года «Жизнь прекрасна». Этот фильм получил три премии «Оскар». Также Мариса снималась в фильме ужасов Гильермо дель Торо «Хребет дьявола».
При жизни ей удалось поработать со многими испанскими режиссерами. Среди них: Амос Гитаи, Даниэл Шмид, Филипп Лиоре, Ален Таннер, Мануэль де Оливейра и другие.