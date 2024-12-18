Умерла звезда фильма «Жизнь прекрасна»​

Трагическое известие сообщила Испанская киноакадемия. Сейчас причины смерти знаменитости не раскрываются, как и точная дата, когда актрисы не стало. Известно лишь, что Паредес похоронят сегодня, 18 декабря.

После объявления новости о смерти в киноакадемии указали, что Испания потеряла одну из «самых знаковых личностей» мирового и испанского кино. Более 60 лет своей жизни Мариса посвятила актерской карьере. За это время она сыграла около 75 различных ролей в фильмах.

«Ее творчество характеризовалось женщинами сильными, противоречивыми, сломленными, страстными, загадочными, но прежде всего очень человечными», - говорится в сообщении киноакадемии.

В 2000-2003 годах актриса была президентом Испанской киноакадемии, а в 2018 году ее наградили почетной премией «Гойя». Нынешний глава киноакадемии Фернандо Мендес-Лейте также почтил память коллеги.

«Мариса, несомненно, была одной из величайших актрис испанского кино, человеком, которого любили и знали все, который заполнял наши большие и малые экраны», - отметил президент организации.

Мариса Паредес, 2019 год. Фото: Valery Hache

Что известно о Марисе Паредес ​

Дебют легенды испанского кино на больших экранах состоялся в 1960 году. Актриса начала свою карьеру еще в подростковом возрасте. Первую роль в фильме Альмодовара «Нескромное обаяние порока» она получила в 1983 году. После этого она снялась в еще четырех его известных картинах, в частности, «Высокие каблуки», «Цветок моей тайны», «Все о моей матери», «Кожа, в которой я живу». Эти ленты вышли в 1990-х годах, а последняя - в 2011-м.

Однако наибольшую славу звезде принесла роль Роберто Бениньи в комедийной драме 1997 года «Жизнь прекрасна». Этот фильм получил три премии «Оскар». Также Мариса снималась в фильме ужасов Гильермо дель Торо «Хребет дьявола».

При жизни ей удалось поработать со многими испанскими режиссерами. Среди них: Амос Гитаи, Даниэл Шмид, Филипп Лиоре, Ален Таннер, Мануэль де Оливейра и другие.