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Gameboy Tetris, открыто заговоривший о проблемах психического здоровья: «Эти письма были такими искренними»

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Gameboy Tetris (Павел Бочаров).
Gameboy Tetris (Павел Бочаров). Фото: Kaader ETV saatest "Ringvaade"

Музыкант Gameboy Tetris, также известный как Павел Бочаров, в этом году предстал перед публикой с совсем другой стороны. Он открыто рассказал о своем психическом здоровье. «Я бы хотел, чтобы к этому относились так же, как к любой другой болезни. Например, если у тебя сломана нога, и она болит, ты показываешь ее специалисту», - сказал он во вторник в программе Ringvaade.

«Да, я принимаю лекарства, но диагноз - пограничное расстройство личности. От этого особо лекарств нет. Но мне стало немного легче, учусь с терапевтом справляться с этим», - рассказал рэпер в программе.

На вопрос, что стало причиной его попадания в больницу, он ответил: «Я чувствовал, что мне становилось хуже». Музыкант признался, что депрессия - это ощущение, будто просыпаешься утром и не хочешь вставать. «Это что-то вроде апатии. Ты просто не можешь ничего делать».

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