Gameboy Tetris, открыто заговоривший о проблемах психического здоровья: «Эти письма были такими искренними»

Музыкант Gameboy Tetris, также известный как Павел Бочаров, в этом году предстал перед публикой с совсем другой стороны. Он открыто рассказал о своем психическом здоровье. «Я бы хотел, чтобы к этому относились так же, как к любой другой болезни. Например, если у тебя сломана нога, и она болит, ты показываешь ее специалисту», - сказал он во вторник в программе Ringvaade.