Музыкант Gameboy Tetris, также известный как Павел Бочаров, в этом году предстал перед публикой с совсем другой стороны. Он открыто рассказал о своем психическом здоровье. «Я бы хотел, чтобы к этому относились так же, как к любой другой болезни. Например, если у тебя сломана нога, и она болит, ты показываешь ее специалисту», - сказал он во вторник в программе Ringvaade.
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Gameboy Tetris, открыто заговоривший о проблемах психического здоровья: «Эти письма были такими искренними»
«Да, я принимаю лекарства, но диагноз - пограничное расстройство личности. От этого особо лекарств нет. Но мне стало немного легче, учусь с терапевтом справляться с этим», - рассказал рэпер в программе.