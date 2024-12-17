Бывшая жена Яниса Тиммы и мать его сына высказалась о смерти спортсмена

Сана Оша разместила фото Тиммы с младенцем на руках в сториз своего Instagram и написала:

«У нас всегда будут тёплые воспоминания о тебе».

Янис и Сана поженились в 2016 году на Багамских островах после почти семилетней дружбы. В 2018 году на свет появился их первенец - Кристиан Тимма.

Однако уже в 2019 году баскетболист, который тогда выступал за российский клуб «Химки», публично сообщил о том, что его браку пришел конец. Во время брака у Тиммы завязались отношения с Анной Седоковой, популярной в России певицей.

​Седокова также отреагировала на новость о трагической смерти Тиммы.

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В этом году Тимма и Седокова отметили бы четвертую годовщину свадьбы. Правда, долгое время предполагалось, что в их отношениях наступил кризис. В начале декабря стало известно, что брак пары официально расторгнут.

Возможно, чтобы спасти отношения, этой осенью Тимма отправился в Россию и принял участие в организованном букмекерской компанией «Лига Ставок» турнире Media Basket.

Российские СМИ сообщают, что тело 32-летнего баскетболиста было найдено в подъезде в центре Москвы. В свою очередь, «Медуза» сообщила, что российские агентства ТАСС и «РИА Новости» подтвердили самоубийство Тиммы.

По информации Telegram-канала 112, рядом с телом спортсмена находился телефон, на заставке которого был номер его бывшей жены певицы Анны Седоковой и просьба позвонить ей.