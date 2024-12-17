Новый год все ближе, а это значит, что пора собираться на новые «Строки нового века» в Русском театре.
ГДЕ БЫЛА? ⟩ В Русском театре покажут необычную историю про Снегурочку
В этом сезоне праздничная постановка полюбившегося зрителям проекта будет посвящена одному из самых загадочных зимних персонажей, Снегурочке. Мы хорошо помним песню «Расскажи-ка, милая, где была?» из детского мультфильма. Эта фраза и стала отправной точкой новой истории: вопрос-то знаком – а вот ответа как будто никто до сих пор и не знает... действительно, где Снегурочка пропадает целый год?
Помимо расследования о тайнах Снегурочки, на этой встрече будут озвучены истории о праздновании Нового года. Все желающие поделиться своими самыми интересными воспоминаниями могли сделать это, прислав историю в театр, специально для этого проекта. Музыкальный вечер обещает быть полным уюта, смеха и творчества!
В проекте заняты: Станислав Колодуб, Михаил Маневич, Татьяна Егорушкина, Эрика Бабяк, Артем Веселовский.
На все спектакля декабря билеты уже проданы, но еще есть шанс попасть на январские представления.