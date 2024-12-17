ФОТО 51-летняя топ-модель снялась в колготках без нижнего белья

Сообщение об этом появилось в официальном аккаунте пиар-агентства ZZO в социальной сети. На опубликованном снимке 51-летняя модель предстала без нижнего белья, демонстрируя свою фигуру в капроновых колготках, повернувшись боком к объективу.

Образ Герциговой был дополнен массивными золотыми серьгами, а ее волосы были собраны в элегантную косу. Фотографами выступили София Санчес и Мауро Монджелло, известные своим сотрудничеством с мировыми модными изданиями.

Во время фотосессии Герцигова примерила также другие наряды, включая брюки с низкой посадкой и майку, которую она приподняла, чтобы акцентировать внимание на подтянутом прессе.

Съемка подчеркнула стиль и уверенность знаменитости, которая продолжает активно работать в индустрии моды, несмотря на возраст.

Фотосессия вызвала широкий резонанс среди поклонников модели и модной индустрии, а образы, представленные Герциговой, стали обсуждаемой темой в социальных сетях и на тематических платформах.