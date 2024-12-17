НЕОБЫЧНЫЙ СЛУЧАЙ Утреннее шоу британского радио с аудиторией 1,5 миллиона слушателей вышло в эфир из Таллинна

Ведущий передачи Telehommik на Kanal 2 Кристьян Голд во вторник утром посетил радиостудию медиадома Postimees, чтобы выяснить, как программа с аудиторией около 1,5 миллиона слушателей вышла в прямой эфир из Эстонии. Он также пообщался с ведущим LBC знаменитым Ником Феррари, который работает на станции уже 20 лет и недавно попал в заголовки новостей у себя на родине, вступив в словесную перепалку с министром в прямом эфире.