«Доброе утро! Я в прямом эфире из Эстонии», - сообщил ведущий утреннего шоу старейшей лондонской частной радиостанции Ник Феррари в социальных сетях утром 17 декабря. Утренняя программа транслировалась в течение трeх часов для британских слушателей прямо из медиадома Postimees.
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НЕОБЫЧНЫЙ СЛУЧАЙ ⟩ Утреннее шоу британского радио с аудиторией 1,5 миллиона слушателей вышло в эфир из Таллинна
«Доброе утро! Я в прямом эфире из Эстонии», - сообщил ведущий утреннего шоу старейшей лондонской частной радиостанции Ник Феррари в социальных сетях утром 17 декабря. Утренняя программа транслировалась в течение трeх часов для британских слушателей прямо из медиадома Postimees.
Вторник, 17 декабря, стал особенным для старейшей лондонской частной радиостанции LBC, поскольку их утреннее шоу вышло в эфир из Эстонии, прямо из медиадома Postimees.