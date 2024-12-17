Вт, 17.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

НЕОБЫЧНЫЙ СЛУЧАЙ Утреннее шоу британского радио с аудиторией 1,5 миллиона слушателей вышло в эфир из Таллинна

Перевод: Светлана Карабут
Copy
Фото статьи
Фото: kaader Kanal 2 saatest

«Доброе утро! Я в прямом эфире из Эстонии», - сообщил ведущий утреннего шоу старейшей лондонской частной радиостанции Ник Феррари в социальных сетях утром 17 декабря. Утренняя программа транслировалась в течение трeх часов для британских слушателей прямо из медиадома Postimees.

Вторник, 17 декабря, стал особенным для старейшей лондонской частной радиостанции LBC, поскольку их утреннее шоу вышло в эфир из Эстонии, прямо из медиадома Postimees.

Ведущий передачи Telehommik на Kanal 2 Кристьян Голд во вторник утром посетил радиостудию медиадома Postimees, чтобы выяснить, как программа с аудиторией около 1,5 миллиона слушателей вышла в прямой эфир из Эстонии. Он также пообщался с ведущим LBC знаменитым Ником Феррари, который работает на станции уже 20 лет и недавно попал в заголовки новостей у себя на родине, вступив в словесную перепалку с министром в прямом эфире.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх