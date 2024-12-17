Семь советов, как сохранить новогоднюю елку свежей до конца праздников

Помните, что помещение - неестественная среда для рождественских елок, поэтому вам следует предпринять некоторые шаги, чтобы сохранить их наилучший вид в течение всех праздников, пишет MixNews.

Ключ к этому - ежедневная подача свежей воды и поддержание постоянной температуры. Некоторые предлагают добавлять в воду сахар, чтобы продлить жизнь дерева и защитить его от инфекций, но это миф.

Если вы еще не украшали елку, не вешайте украшения на слабые ветки, так как это может привести к неровному виду и поломке веток.

Вот семь советов по уходу за вашей новогодней елкой:

Обеспечить добавление воды

Деревья могут поглощать много воды, поэтому убедитесь, что вы даете дереву свежий запас каждый день. Ежедневно проверяйте уровень воды и убедитесь, что ствол погружен в воду.

Избегайте добавок

Вопреки распространенному мнению, добавление в воду для дерева таких веществ, как сахар или аспирин, не продлит его здоровье. Для поддержания здоровья дерева достаточно только свежей воды.

Держите ёлку вдали от источников тепла

Чтобы дерево оставалось пышным и зеленым, вам следует избегать его высыхания. Признаками сухого дерева являются ломкие ветви, опавшие иголки и затхлый запах.

Чтобы предотвратить это, держите дерево подальше от любых источников тепла, таких как радиаторы и камины. Поддерживайте постоянную температуру в помещении между 16 и 18 °C.

Используйте только светодиодные лампы

Светодиодные лампы выделяют меньше тепла, чем традиционные гирлянды, что делает их более безопасным выбором для предотвращения высыхания вашей елки. Они также представляют меньшую опасность возгорания по сравнению с обычными лампами.

Обследуйте ветки

Чтобы предотвратить повреждения, не вешайте тяжелые украшения на слабые ветки. Даже если ветки не сломаются, вы рискуете, что ваше дерево будет выглядеть кривобоким.

Опрыскайте иглы

Если воздух в вашем доме сухой, попробуйте раз в несколько дней слегка опрыскивать хвою водой, чтобы она удерживала влагу.

Избегайте перемещения дерева

Как только вы поставите дерево на место, постарайтесь его больше не передвигать. Деревья и так уязвимы, будучи вырванными из своей естественной среды обитания, и их перемещение может нарушить их водопоглощение и потенциально нагрузить слабые ветви.