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«Я была так напугана!» Таксист Bolt, попавший в аварию, вывел клиентку из себя

Перевод: Светлана Карабут
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Такси компании Bolt. Иллюстративный снимок.
Такси компании Bolt. Иллюстративный снимок. Фото: Sander Ilvest

«Я ударилась лицом о переднее сиденье! Он был таким грубым и матерился, как только мог. А затем он еще и агрессивно выгнал меня из такси», - рассказывает 50-летняя женщина, которая попала в аварию в понедельник, 16 декабря, во время поездки на такси Bolt.

16 декабря с порталом Elu24 связалась постоянная клиентка Bolt Лариса, которая решилась рассказать свою историю, чтобы вдохновить других отстаивать свои права.

«Я уже много лет являюсь постоянным клиентом Bolt, и такое поведение недопустимо. Раньше говорили, что клиент - король, а сейчас таксисты ведут себя так, будто они самые привилегированные люди в мире», - пожаловалась Лариса редакции.

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