«Я ударилась лицом о переднее сиденье! Он был таким грубым и матерился, как только мог. А затем он еще и агрессивно выгнал меня из такси», - рассказывает 50-летняя женщина, которая попала в аварию в понедельник, 16 декабря, во время поездки на такси Bolt.
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«Я была так напугана!» Таксист Bolt, попавший в аварию, вывел клиентку из себя
16 декабря с порталом Elu24 связалась постоянная клиентка Bolt Лариса, которая решилась рассказать свою историю, чтобы вдохновить других отстаивать свои права.