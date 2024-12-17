«Я была так напугана!» Таксист Bolt, попавший в аварию, вывел клиентку из себя

«Я ударилась лицом о переднее сиденье! Он был таким грубым и матерился, как только мог. А затем он еще и агрессивно выгнал меня из такси», - рассказывает 50-летняя женщина, которая попала в аварию в понедельник, 16 декабря, во время поездки на такси Bolt.