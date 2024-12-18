ГОРОСКОП НА 18 ДЕКАБРЯ Планы Раков могут измениться, а Весам лучше не спешить с решениями

Это позволит избежать многих неприятных моментов и сейчас, и в будущем. Полезно будет отдохнуть. Если какие-то дела можно отложить, стоит поступить именно так и позволить себе небольшую паузу. Отвлекитесь ненадолго от рутины, и вы заметите, что настроение улучшается.

Овен

Не придавайте слишком большого значения мелочам. Незначительные проблемы сегодня могут возникнуть, но непреодолимых преград на вашем пути не появится. Вы сохраняете спокойствие, что бы ни происходило, и не поддаетесь на провокации. Это позволяет избежать лишних споров, да и просто неприятных разговоров. Влияние позитивных тенденций усиливается со временем, и вторая половина дня складывается гораздо приятнее и проще второй. В это время вероятны какие-то удачные совпадения, приятные сюрпризы. Могут сбыться давние желания некоторых представителей знака.

Телец

День подходит для приятных занятий, интересных дел, встреч, поднимающих настроение. Подумайте, чем вы могли бы себя порадовать, и обязательно найдите время для этого. Когда вы ни о чем не тревожитесь, не зацикливаетесь на мелочах, в голову приходят отличные идеи. Вскоре обязательно появится возможность реализовать их. Стоит быть осторожнее с деньгами: сегодня вы склонны тратить их, не задумываясь, а стоило бы быть экономнее. Не спешите с покупками. Делать крупные приобретения стоит лишь в том случае, если они были запланированы заранее.

Близнецы