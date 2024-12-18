День приносит горячие споры. Люди бурно обсуждают то, что от них совсем не зависит, да и касается их лишь опосредованно. Если сойтись во мнениях не удается, возникают ссоры. Идти на уступки не хочется, сохранять конструктивный настрой могут не все. Помните: лучше не переходить на личности и сохранять доброжелательность, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 18 ДЕКАБРЯ ⟩ Планы Раков могут измениться, а Весам лучше не спешить с решениями
Это позволит избежать многих неприятных моментов и сейчас, и в будущем. Полезно будет отдохнуть. Если какие-то дела можно отложить, стоит поступить именно так и позволить себе небольшую паузу. Отвлекитесь ненадолго от рутины, и вы заметите, что настроение улучшается.
Овен
Не придавайте слишком большого значения мелочам. Незначительные проблемы сегодня могут возникнуть, но непреодолимых преград на вашем пути не появится. Вы сохраняете спокойствие, что бы ни происходило, и не поддаетесь на провокации. Это позволяет избежать лишних споров, да и просто неприятных разговоров. Влияние позитивных тенденций усиливается со временем, и вторая половина дня складывается гораздо приятнее и проще второй. В это время вероятны какие-то удачные совпадения, приятные сюрпризы. Могут сбыться давние желания некоторых представителей знака.
Телец
День подходит для приятных занятий, интересных дел, встреч, поднимающих настроение. Подумайте, чем вы могли бы себя порадовать, и обязательно найдите время для этого. Когда вы ни о чем не тревожитесь, не зацикливаетесь на мелочах, в голову приходят отличные идеи. Вскоре обязательно появится возможность реализовать их. Стоит быть осторожнее с деньгами: сегодня вы склонны тратить их, не задумываясь, а стоило бы быть экономнее. Не спешите с покупками. Делать крупные приобретения стоит лишь в том случае, если они были запланированы заранее.
Близнецы
Вы отлично ладите с самыми разными людьми, можете договориться даже с теми, с кем прежде только и делали, что спорили. Удается спокойно обсуждать вопросы, из-за которых раньше возникало много разногласий. Многие готовы поддержать ваши идеи, легко договориться об общих планах и совместных действиях. Однако вы слишком часто принимаете близко к сердцу мелочи, можете расстраиваться из-за незначительных событий. Думайте о хорошем: когда ваше настроение улучшается, жизнь становится заметно приятнее.
Рак
День приносит хорошие новости, известия от людей, по которым вы скучали и о судьбе которых беспокоились. Планы могут измениться, но вы будете этому только рады, ведь дело в том, что открываются возможности, о которых вы прежде даже не задумывались. Старые знакомые охотно помогают, поддерживают все ваши идеи. Вы энергичны и решительны, способны на многое, и нет такой преграды, которая могла бы помешать вам осуществить задуманное. Многие новые начинания оказываются удачными. Вы быстро разбираетесь в непростых вопросах, учитесь всему, что нужно.
Лев
Отличный день для встречи с человеком, которому вы хотели бы понравиться. Произвести хорошее впечатление будет нетрудно: достаточно вести себя естественно. Ваши таланты не остаются незамеченными, а идеи могут заинтересовать людей, от которых многое зависит. Вероятны предложения, от которых не захочется отказываться. Хорошо складываются поездки, и неважно, планировали ли вы их заранее, или решение отправиться в дорогу было спонтанным. Будет много ярких впечатлений, не исключены и новые знакомства.
Дева
Подходящий день для общения и новых знакомств, поиска союзников. Вы отлично ладите с людьми, быстро находите подход к тем, кого видите впервые. Часто интуиция помогает догадаться о том, что на уме у окружающих; это заметно упрощает общение. Возможны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников, а также подарки. Вероятны какие-то радостные события в семье. Некоторых Дев ждут приятные известия, касающиеся близких. За этот день можно успеть много полезного, но на вторую его половину лучше не планировать особенно утомительные дела: лучше отдохнуть.
Весы
Лучше не спешить с решениями. Сегодня вам может быть сложно правильно оценить сложившуюся ситуацию, сделать верные выводы. Некоторые Весы так настойчиво выдают желаемое за действительное, что не замечают даже совершенно очевидного. К счастью, рядом есть люди, которые дают отличные советы, помогают не допустить серьезных ошибок. С привычными делами вы справляетесь отлично, они не отнимают много времени. Радует общение с людьми, которые давно знают вас и хорошо понимают. Находится масса интересных тем для разговора.
Скорпион
Подходящий день для того, чтобы делиться идеями. Обсуждать их полезно не только с теми, кто вас всегда поддерживает, но и с людьми, которые настроены скептически, делают критические замечания, указывают на слабые места ваших замыслов. Удается вовремя скорректировать планы, избежать ошибок. Радует общение. Вы отлично ладите и со старыми знакомыми, и с теми, с кем впервые встретились совсем недавно. Хорошо проходят романтические свидания, и неважно как давно начались ваши отношения: в любом случае ярких моментов будет много.
Стрелец
Легко и интересно проходит начало дня. Вы с энтузиазмом беретесь за любые дела и быстро с ними справляетесь. Не приходится особенно стараться, чтобы получить нужный результат, поскольку все само собой складывается хорошо. Вероятны денежные поступления. Можно решать финансовые вопросы, делать покупки. Вторая половина дня – время думать о будущем, планировать и мечтать. Иллюзий вы не строите, в вот возможности, на которые прежде не обращали внимания, замечаете. Не исключено, что появятся совершенно новые планы. Вскоре найдутся люди, которые помогут воплотить их в жизнь.
Козерог
День не самый плодотворный, зато отлично подходящий для отдыха, развлечений, приятного общения. Лучше отложить обсуждение серьезных вопросов: едва ли удастся избежать горячих споров, быстро найти решение, которое могло бы понравиться всем. А вот приятные разговоры не только поднимают настроение, но и помогают оставить в прошлом все разногласия, обиды и споры, возникавшие в последнее время. Вы увлеченно строите планы на будущее, но не всегда оцениваете их реалистично. К счастью, рядом есть люди, которые вовремя подскажут, что можно осуществить, а что – нет.
Водолей
Начинается день непросто: в это время любой пустяк может испортить вам настроение, расстроить, выбить из колеи. Рядом есть люди, готовые поддержать вас; не стесняйтесь к ним обратиться. Со временем влияние позитивных тенденций усиливается, вы чувствуете себя гораздо увереннее и спокойнее. Вторая половина дня приносит массу отличных идей. Они появляются не только у вас, но вы охотно участвуете в осуществлении чужих замыслов, если они кажутся интересными. Вероятны новые знакомства. Одно из них может положить начало долгой дружбе или красивой романтической истории.
Рыбы
Благоприятный день для разговоров о серьезных вещах, обсуждения масштабных планов, поиска людей, которые могут помочь в их осуществлении. Многим нравится ваш подход к делам, мало кто сомневается в успехе ваших начинаний. Если сегодня вам понадобится команда единомышленников, вы соберете и вдохновите ее без труда. Радует общение с новыми знакомыми: каждый из них может поделиться чем-то интересным, предложить то, от чего не захочется отказываться. Вы легко увлекаетесь людьми, которые совсем на вас не похожи, порой даже идеализируете их. Не спешите делать выводы.