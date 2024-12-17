Певица Анна Седокова, которая родом из Киева, однако живет и строит свою карьеру в России несмотря на войну, попала в больницу, из-за нервного срыва после трагической смерти ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Артистка опубликовала видео из больничной палаты, где она лежит под капельницей, не сдерживая слез, пишет Фокус.
ВИДЕО ⟩ Анну Седокову госпитализировали после смерти Яниса Тиммы
Анна Седакова оказалась в больнице
Седокова выложила видео из своей больничной палаты, где она лежит под капельницей и не может сдержать слез. По словам певицы, эмоциональная нагрузка последних дней стала для нее невыносимой.
Обстоятельства трагедии
Все произошло в ночь на 17 декабря. Тело 32-летнего баскетболиста было найдено возле жилого дома на Звенигородском шоссе в Москве. По предварительным данным, спортсмен покончил с собой после серии сообщений и голосовых обращений к Анне, которые остались без ответа. В последнем публичном посте он указал дату своего рождения и возможную дату смерти, намекая на роковой шаг.
Янис Тимма шантажировал Анну Седокову самоубийством перед смертью
Как утверждают российские СМИ, бывший муж Анны Седоковой, баскетболист Янис Тимма, в последние месяцы шантажировал певицу суицидом, пытаясь вернуть отношения после развода. Близкие к паре источники сообщают, что его эмоциональное состояние резко ухудшилось, а навязчивое стремление к примирению стало фатальным.
Последний день жизни
16 декабря, в день рождения Анны Седоковой, Янис пытался связаться с ней в течение всего дня. Сообщения и голосовые обращения остались без ответа. Около 22:54 он оставил под постом певицы в социальных сетях комментарий с датами («02.07.92-16.12.24»), намекая на намерение совершить самоубийство. В 23:30 Тимма записал последние голосовые сообщения, после чего его нашли мертвым в подъезде.
Реакция общества
После трагедии в адрес Седоковой посыпались обвинения в эмоциональном манипулировании и даже призывы расследовать ее действия по статье «доведение до самоубийства». Некоторые подписчики напоминают, что из-за Седоковой Тимма оставил свою первую жену, которая тогда ждала ребенка.
Сложные отношения
Седокова призналась, что их брак был сложным и «токсичным»: пара несколько раз объявляла о разводе, но потом снова сходилась. 9 декабря они официально развелись, на этот раз окончательно.
На фоне хейта Анна закрыла комментарии в своих соцсетях и призвала оставить ее в покое ради безопасности ее детей.
Комментарий Седоковой
В первом обращении после трагедии Анна заявила: «Вы не представляете, в каком аду я жила последние годы. Я просто хочу спасти своего ребенка от этой информации».
Комментарии на страницах Седоковой закрыты, но обсуждения продолжаются в различных соцсетях. Правоохранители ведут расследование обстоятельств трагедии.