ВИДЕО Анну Седокову госпитализировали после смерти Яниса Тиммы

Анна Седакова оказалась в больнице

Седокова выложила видео из своей больничной палаты, где она лежит под капельницей и не может сдержать слез. По словам певицы, эмоциональная нагрузка последних дней стала для нее невыносимой.

Обстоятельства трагедии

Все произошло в ночь на 17 декабря. Тело 32-летнего баскетболиста было найдено возле жилого дома на Звенигородском шоссе в Москве. По предварительным данным, спортсмен покончил с собой после серии сообщений и голосовых обращений к Анне, которые остались без ответа. В последнем публичном посте он указал дату своего рождения и возможную дату смерти, намекая на роковой шаг.

Янис Тимма шантажировал Анну Седокову самоубийством перед смертью

Как утверждают российские СМИ, бывший муж Анны Седоковой, баскетболист Янис Тимма, в последние месяцы шантажировал певицу суицидом, пытаясь вернуть отношения после развода. Близкие к паре источники сообщают, что его эмоциональное состояние резко ухудшилось, а навязчивое стремление к примирению стало фатальным.

Последний день жизни

16 декабря, в день рождения Анны Седоковой, Янис пытался связаться с ней в течение всего дня. Сообщения и голосовые обращения остались без ответа. Около 22:54 он оставил под постом певицы в социальных сетях комментарий с датами («02.07.92-16.12.24»), намекая на намерение совершить самоубийство. В 23:30 Тимма записал последние голосовые сообщения, после чего его нашли мертвым в подъезде.

Реакция общества

После трагедии в адрес Седоковой посыпались обвинения в эмоциональном манипулировании и даже призывы расследовать ее действия по статье «доведение до самоубийства». Некоторые подписчики напоминают, что из-за Седоковой Тимма оставил свою первую жену, которая тогда ждала ребенка.

Сложные отношения

Седокова призналась, что их брак был сложным и «токсичным»: пара несколько раз объявляла о разводе, но потом снова сходилась. 9 декабря они официально развелись, на этот раз окончательно.

На фоне хейта Анна закрыла комментарии в своих соцсетях и призвала оставить ее в покое ради безопасности ее детей.

Комментарий Седоковой

В первом обращении после трагедии Анна заявила: «Вы не представляете, в каком аду я жила последние годы. Я просто хочу спасти своего ребенка от этой информации».

Комментарии на страницах Седоковой закрыты, но обсуждения продолжаются в различных соцсетях. Правоохранители ведут расследование обстоятельств трагедии.