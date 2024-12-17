ВИДЕО 51-летняя певица Руслана впервые призналась, почему у нее нет детей

«Много раз я пыталась забеременеть… Проблем со здоровьем у меня нет никаких. Возможно, где-то были стрессы какие-то, истощение, еще что-то… Мы хотели детей, и я делала много попыток для этого естественным путем и даже с помощью ЭКО. К тому же ЭКО было в моей жизни слишком много. Врачи уже сказали пожалеть себя, потому что это может негативно повлиять на здоровье», - откровенно призналась артистка в интервью Славе Демину.