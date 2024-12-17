Украинская певица Руслана впервые рассказала, что была беременна, но потеряла ребенка. По ее словам, они с мужем очень хотят детей, и у нее было много попыток забеременеть, но все они оказались безуспешными, пишет УНИАН.
ВИДЕО ⟩ 51-летняя певица Руслана впервые призналась, почему у нее нет детей
Знаменитость призналась, что даже делала ЭКО, однако и эта процедура не дала желаемого результата и не позволила Руслане стать матерью.
«Много раз я пыталась забеременеть… Проблем со здоровьем у меня нет никаких. Возможно, где-то были стрессы какие-то, истощение, еще что-то… Мы хотели детей, и я делала много попыток для этого естественным путем и даже с помощью ЭКО. К тому же ЭКО было в моей жизни слишком много. Врачи уже сказали пожалеть себя, потому что это может негативно повлиять на здоровье», - откровенно призналась артистка в интервью Славе Демину.
В 2010 году Руслане все же удалось забеременеть, но тогда у нее случился выкидыш.
«Да (беременность сорвалась - прим. ред.). Это был маленький срок, мой первый ЭКО протокол. Даже месяца еще не было, на третьей неделе потеряла…» - рассказала представительница Украины на Евровидении-2004.