УЖЕ ЗАВТРА! Один из самых эффектных оркестров выступит в Таллинне

Начиная со своего основания в 1978 году, Венский Штраус-Фестиваль оркестр завоевал международное признание, выступая в именитых концертных залах с оригинальной интерпретацией венской музыки.

Помимо преданности традиционному стилю и истинному венскому звучанию, особенностью Венского Штраус-Фестиваль оркестра является его очарование и радость от соответствия высочайшим артистическим стандартам.

Во время выступлений оркестра есть место как юмору и развлечениям, так и художественной глубине. Венский Штраус-Фестиваль оркестр, состоящий из музыкантов крупнейших венских оркестров и великолепных специалистов, стал мировым лидирующим оркестром.

Бесчисленное количество выступлений позволило музыкантам оркестра объехать весь мир. Для аудитории в Японии, Китае, Южной Корее оркестр является абсолютным фаворитом.

Выступления на самых знаменитых сценах мира, таких как Кёльнская филармония, Геркулес Холл в Мюнхене, Сантори Холл в Токио, Центр искусств Сеула, Венская филармония, являются признаком международного уважения.

В родном городе Венский Штраус-Фестиваль оркестр занимает особое место: с началом нового тысячелетия, с 2000 года, новогодние концерты Венского Штраус-Фестиваль Оркестра в Большом зале Венского Концертхауса являются одними из самых запоминающихся музыкальных событий уходящего года.

Венский Штраус-Фестиваль оркестр получает восторженные овации зрителей, провозглашая вечно юное обаяние венской музыки.

Главный дирижер - самый стильный представитель музыки Штрауса, прославленный маэстро Петер Гут.