Каждому времени - своя мода и свои субкультуры: от хиппи 1960-х годов до современных K-Pop и многого другого. Мы решили узнать у эстонских политических деятелей, чем они увлекались в юности.
Хеви-метал, театр, компьютерные игры и хижины в лесу: эстонские политики признались, чем увлекались в юности
В начале ноября Эстонию потрясла история, когда бабушка выгуливала внука-квадробера в таллиннском контактном зоопарке, напугав этим его сотрудников. Тогда эта новость возмутила многих пользователей Сети, которые были шокированы поведением бабушки и отношением к этому родителей мальчика.
А увлекались ли наши политики какими-то субкультурами в подростковом возрасте?
Заместитель старейшины Ласнамяэ Кирилл Клаус (Социал-демократическая партия) признался, что в подростковом возрасте увлекался хеви-метал, носил длинные волосы, косуху и серьгу в ухе, но, к сожалению, фотографий того периода у него не осталось. Он фанател от Metallica, Iron Maden и Manowar. Ходил на горку, где сейчас проходят концерты памяти Цоя, а тогда продавали виниловые пластинки и постеры.
«Вся моя комната от пола до потолка была обклеена плакатами монстров с обложек альбомов метал-групп. Было здорово! Правда, у меня это увлечение прошло довольно быстро. Cейчас слушаю хеви-метал под настроение и иногда хожу на концерты», - рассказывает Клаус.
Cубкультуры, по его мнению, - абсолютно нормальное явление. Людям свойственно объединяться вокруг общих увлечений, идей, символов. «Просто с годами у большинства из нас субкультуры сменяются другими сообществами: коллегами, участием в работе всевозможных организаций. Да и политические партии ведь тоже одна из форм взаимодействия людей, разделяющих то или иное мировоззрение. Так что, когда я встречаю на улице или еще где-то представителей любых субкультур, ничего кроме симпатии они у меня не вызывают», - объясняет заместитель старейшины Ласнамяэ.
«Людям же, которые пытаются всех причесать под одну гребенку и, по сути, отказывают другим в праве на самовыражение, хочется сказать: пожалуйста, будьте добрее и не осуждайте тех, кто не похож на вас! Что касается квадроберов, то, как гласит известная притча: "Все пройдет. Пройдет и это"», - считает Клаус.
По его мнению, чем бы человек ни занимался и сколько бы лет ему ни было, никогда нельзя забывать о том, что все хорошо в меру и всему свое время.
Депутат Рийгикогу от Партии реформ Мария Юферева-Скуратовски говорит, что у нее была очень интересная жизнь в подростковом возрасте. «Я занималась в театральной студии, играла в КВН, но главным моим увлечением были книги. Думаю, что в период с 16 до 20 лет я прочитала гораздо больше книг, чем во взрослом возрасте. В основном я читала русскую и зарубежную классику, а также философские трактаты. Я буквально жила книгами», - рассказывает она.
Юферева-Скуратовски признается, что к этому ее привела первая подростковая любовь. «Мне хотелось соответствовать уровню моего избранника, уметь поддержать с ним разговор. Я стала заниматься в театральной студии, где собрались очень интересные, начитанные ребята. Мне было 16 лет, а они были старше. Мы ставили этюд по мотивам жизни и творчества певицы Эдит Пиаф для спектакля. А после репетиций обсуждали философские вопросы о смысле жизни», - говорит она.
Депутат Рийгикогу отмечает, что до сих пор помнит момент, когда труппа сидела в полутьме в Доме молодежи на улице Канутиайа и обсуждала прочитанную книгу. «И ужас того момента был в том, что я не понимала, о чем говорят ребята: книгу я не читала, и сказать по существу мне было нечего. Мне стало так горько, что я такая недалекая, что вышла из комнаты, ушла в туалет и стала плакать», - вспоминает Юферева-Скуратовски.
Чуть позже к ней пришла подруга, но она не стала утешать Марию, а просто стояла рядом и курила. «Она только сказала: "Ну теперь ты знаешь, что тебе делать". С той поры и началась моя большая дружба с литературой и образованием. А любовь оказалась неразделенной, но главное она послужила толчком для моего развития», - поделилась депутат Рийгикогу.
Министр инфраструктуры Владимир Свет отмечает, что ему сложно сказать, что он в детстве принадлежал к какой-то субкультуре. «Хотя некоторые друзья причисляли себя к эмо или хип-хоперам из-за стиля одежды или музыки, которую они слушали. Думаю, что c некоторой натяжкой меня можно было отнести к субкульуре фанатов компьютерной игры "Герои Меча и Магии III"», - говорит он.
Свет признается, что мог часами просиживать за компьютером, пытаясь пройти сложные карты, собрать какой-то важный артефакт или выстроить свой город. Отдельным увлечением было играть с друзьями в эту игру по принципу «горячего стула».
«Тогда интернет был не столь доступен, и специальный режим позволял играть не против ботов, а с друзьями, сменяя друг друга по очереди за компьютером. Такие сеансы могли тянуться часами и забавным образом обычно не заканчивались чьей-то победой: кому-то надо было уходить домой и игра просто прерывалась. Если я правильно понимаю, сегодня такие медленные пошаговые стратегии не так популярны по сравнению со зрелищными и требующими быстрой реакции компьютерными играми», - говорит Владимир Свет.
Депутат Рийгикогу от Центристской партии Вадим Белобровцев признается, что у его сверстников было совсем другое детство и отрочество, чем у нынешних мальчиков и девочек. «Мы много времени проводили на улице, где игры сменялись в зависимости от времени года. Родители нередко отправляли меня к бабушке в Мустамяэ, которая жила рядом с нынешней немецкой гимназией и тогдашним магазином ABC 8», - рассказывает он.
Там с соседскими детьми летом они играли в футбол, строили «штабы» в лесу неподалеку и в парке Мянни, а зимой играли в снежки и катались на санках. «Чего греха таить, от бабушек научился играть еще и в карты. А еще летом мы постоянно ездили с родителями на дачу в Лауласмаа, где с друзьями гоняли на велосипедах, строили в лесу "хижины варваров", лазали по деревьям и купались в море», - вспоминает Белобровцев.
Наряду с этим будущий политик учился играть в шахматы в школе имени Пауля Кереса и недолго занимался дзюдо на «Двигателе», футболом где-то в Копли, читал много книг, чего, по его признанию, ужасно не хватает сейчас, и просто много общался с друзьями. «Так что никаких субкультур в моей ранней жизни толком и не было, зато было весело и безобидно для окружающих», - считает он.