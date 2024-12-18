Хеви-метал, театр, компьютерные игры и хижины в лесу: эстонские политики признались, чем увлекались в юности

«Людям же, которые пытаются всех причесать под одну гребенку и, по сути, отказывают другим в праве на самовыражение, хочется сказать: пожалуйста, будьте добрее и не осуждайте тех, кто не похож на вас! Что касается квадроберов, то, как гласит известная притча: "Все пройдет. Пройдет и это"», - считает Клаус.

По его мнению, чем бы человек ни занимался и сколько бы лет ему ни было, никогда нельзя забывать о том, что все хорошо в меру и всему свое время.

Депутат Рийгикогу от Партии реформ Мария Юферева-Скуратовски говорит, что у нее была очень интересная жизнь в подростковом возрасте. «Я занималась в театральной студии, играла в КВН, но главным моим увлечением были книги. Думаю, что в период с 16 до 20 лет я прочитала гораздо больше книг, чем во взрослом возрасте. В основном я читала русскую и зарубежную классику, а также философские трактаты. Я буквально жила книгами», - рассказывает она.