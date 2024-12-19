Мать троих детей Наталья побывала в австрийской Вене и удивилась: на рождественской ярмарке в этом городе чувствуешь себя гораздо комфортнее, чем на Ратушной площади в Таллинне во время праздничных мероприятий.
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ФОТО ⟩ Жительница Таллинна побывала на рождественской ярмарке в Вене: есть над чем задуматься!
С середины ноября и до самого Рождества красивые площади Вены превращаются в сказочные рождественские базары. В воздухе витают ароматы рождественской выпечки, горячего пунша и жареного в сахаре миндаля. Старый город и торговые улицы украшены яркими огнями, наполняющими город рождественским настроением.