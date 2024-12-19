Чт, 19.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

ФОТО Жительница Таллинна побывала на рождественской ярмарке в Вене: есть над чем задуматься!

Copy

Мать троих детей Наталья побывала в австрийской Вене и удивилась: на рождественской ярмарке в этом городе чувствуешь себя гораздо комфортнее, чем на Ратушной площади в Таллинне во время праздничных мероприятий.

С середины ноября и до самого Рождества красивые площади Вены превращаются в сказочные рождественские базары. В воздухе витают ароматы рождественской выпечки, горячего пунша и жареного в сахаре миндаля. Старый город и торговые улицы украшены яркими огнями, наполняющими город рождественским настроением.

Наталья давно мечтала увидеть эту австрийскую рождественскую сказку, и в начале декабря ее мечта сбылась. Мать троих детей признается, что особенно приятно удивили цены на горячие напитки и их оригинальная подача.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх