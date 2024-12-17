На прошлой неделе на нашем портале был опубликован материал, в котором жительница Таллинна жаловалась на то, что водитель Bolt не закончил поездку сразу, как довез ее до нужного места, из-за чего с нее списали лишние деньги. Теперь же в нашу редакцию обратился вероятно тот самый водитель и принес извинения пассажирке.
ЧУДЕСА РЯДОМ ⟩ Водитель такси принес разочарованной пассажирке из Таллинна извинения
Мужчина, представившийся Александром, предположил, что, возможно, он - тот самый водитель такси, который отвозил на работу Анастасию. Девушка, кстати, подтвердила, что получила компенсацию от Bolt.
«Приношу свои извинения за доставленные неудобства и испорченное настроение, я действительно позже заметил, что поездка не завершена и продолжается», - пишет сотрудник Bolt.
Только тогда он нажал кнопку «завершить поездку». «Поверьте, я это сделал без злого умысла, не специально. Не знал, что добавят дополнительную сумму к оплате, так как в заказе сумма была уже указана - 3.80 евро. Еще раз приношу свои извинения», - добавил Александр.
Напоминаем, что всегда необходимо проверять, завершил ли водитель поездку, и при этом оставаться понимающими, если водитель забыл это сделать своевременно.
Желаем всем прекрасных праздников!