ЧУДЕСА РЯДОМ Водитель такси принес разочарованной пассажирке из Таллинна извинения

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Мужчина, представившийся Александром, предположил, что, возможно, он - тот самый водитель такси, который отвозил на работу Анастасию. Девушка, кстати, подтвердила, что получила компенсацию от Bolt.

«Приношу свои извинения за доставленные неудобства и испорченное настроение, я действительно позже заметил, что поездка не завершена и продолжается», - пишет сотрудник Bolt.

Только тогда он нажал кнопку «завершить поездку». «Поверьте, я это сделал без злого умысла, не специально. Не знал, что добавят дополнительную сумму к оплате, так как в заказе сумма была уже указана - 3.80 евро. Еще раз приношу свои извинения», - добавил Александр.

Напоминаем, что всегда необходимо проверять, завершил ли водитель поездку, и при этом оставаться понимающими, если водитель забыл это сделать своевременно.

Желаем всем прекрасных праздников!