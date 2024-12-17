Эпатажный Алексей Солтан в полупрозрачном комбинезоне вызвал восторг у пользователей Сети

Стилист появился в черном полупрозрачном комбинезоне, который эффектно подчеркивал пикантный пирсинг. Образ дополнили нюдовый макияж и длинный парик с волнистыми локонами, уложенными в стиле «мокрый эффект», специально подготовленный для съемки. Завершали образ черные туфли на высоких шпильках.

Публикации были приурочены ко дню рождения Алексея.

«Всю свою жизнь я строил себя сам - шаг за шагом, зачастую в одиночестве. Я был для себя опорой, другом, критиком и вдохновителем. Никто не прокладывал мой путь, и именно поэтому он уникален. Я не боюсь быть другим, не боюсь идти против течения, не боюсь быть собой», - так начал свой пост Алексей.

«Жизнь научила меня: любовь к себе - это не эгоизм. Это основа всего. Когда ты понимаешь свою ценность, перестаешь искать подтверждение в чужих словах и взглядах. Ты выбираешь себя каждый день. Строить карьеру, мечтать, падать и вставать - всегда с верой в себя и свои силы. Сегодня, в свой день рождения, я благодарю себя за смелость и терпение. За то, что не сломался, когда было трудно. За то, что верил, даже когда никто не верил. За то, что любил себя тогда, когда это было труднее всего», - продолжил стилист.

«Пусть этот год станет напоминанием: всё, что мы ищем - уже внутри нас. И каждый из нас заслуживает быть услышанным, увиденным и, прежде всего, любимым - самим собой. С днем рождения Алексей! Дальше-больше!» - закончил Алексей.

«​DIVA», - подписал пользователь видео Алексея.

Кроме всех комплиментов стилисту, многие от души поздравили его с праздником: «Вы удивительный и вдохновляющий человек!»

«С днем рождения, всего тебе самого лучшего, ты офигенный» - добавил кто-то.