Более пяти лет назад магазины в Эстонии начали внедрять кассы самообслуживания. Придуманы они для того, чтобы сократить очереди и ускорить процесс оплаты товаров. Однако не всегда такие кассы делают жизнь потребителей проще.
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«Не сахарные, постоите в очереди» Кассы самообслуживания в эстонском магазине усложняют жизнь его клиентам
Жительница Палдиски Анна недовольна кассами самообслуживания в местном магазине Konsum. «Это обслуживание всю дорогу через одно место. Дело в том, что пробить товары на этих кассах без проблем просто невозможно», - возмущается она.