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«Не сахарные, постоите в очереди» Кассы самообслуживания в эстонском магазине усложняют жизнь его клиентам

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Магазин Coop. Фото иллюстративное.
Магазин Coop. Фото иллюстративное. Фото: Erakogu

Более пяти лет назад магазины в Эстонии начали внедрять кассы самообслуживания. Придуманы они для того, чтобы сократить очереди и ускорить процесс оплаты товаров. Однако не всегда такие кассы делают жизнь потребителей проще.

Жительница Палдиски Анна недовольна кассами самообслуживания в местном магазине Konsum. «Это обслуживание всю дорогу через одно место. Дело в том, что пробить товары на этих кассах без проблем просто невозможно», - возмущается она.

Жительница Палдиски отметила, что в Konsum раньше всегда вместо четырех касс работала одна: «Ибо не сахарные, постоите в очереди. Ладно. Наконец кассы самообслуживания поставлены, когда в других магазинах уже и забыли, что их не было когда-то. Ну тормозите, окей. Бывает. Сначала сделали только для обладателей карточки Coop. Это было неудобно, потому что пластик не всегда с собой хочется носить, а на телефон оно не было настроено», - объясняет она, добавив, что кассы самообслуживания в магазине установили около полугода назад.

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