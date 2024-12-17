«Не сахарные, постоите в очереди» Кассы самообслуживания в эстонском магазине усложняют жизнь его клиентам

Жительница Палдиски отметила, что в Konsum раньше всегда вместо четырех касс работала одна: «Ибо не сахарные, постоите в очереди. Ладно. Наконец кассы самообслуживания поставлены, когда в других магазинах уже и забыли, что их не было когда-то. Ну тормозите, окей. Бывает. Сначала сделали только для обладателей карточки Coop. Это было неудобно, потому что пластик не всегда с собой хочется носить, а на телефон оно не было настроено», - объясняет она, добавив, что кассы самообслуживания в магазине установили около полугода назад.