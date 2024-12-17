ВИДЕО Telegram-канал: камера домофона запечатлела последние минуты жизни Тиммы

Тело 32-летнего баскетболиста было найдено в подъезде в центре Москвы.

В Москве покончил с собой латвийский баскетболист Янис Тимма

16 декабря в 23:30 баскетболист со стаканом в руках подошел ко входу в дом. Он довольно долго пытался зайти в подъезд.