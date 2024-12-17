Видеокамера домофона запечатлела последние минуты жизни баскетболиста Яниса Тиммы, пишет RUS TVNET, ссылаясь на Telegram-канал Mash.
ВИДЕО ⟩ Telegram-канал: камера домофона запечатлела последние минуты жизни Тиммы
Тело 32-летнего баскетболиста было найдено в подъезде в центре Москвы.
16 декабря в 23:30 баскетболист со стаканом в руках подошел ко входу в дом. Он довольно долго пытался зайти в подъезд.
Примерно в час ночи его тело нашел житель дома, который и вызвал скорую помощь.
В октябре Тимма решил продолжить карьеру баскетболиста в турнире российской букмекерской компании «Лига Ставок», представляя команду «Аликсон».