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ВИДЕО Telegram-канал: камера домофона запечатлела последние минуты жизни Тиммы

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Янис Тимма.
Янис Тимма. Фото: LETA

Видеокамера домофона запечатлела последние минуты жизни баскетболиста Яниса Тиммы, пишет RUS TVNET, ссылаясь на Telegram-канал Mash.

Тело 32-летнего баскетболиста было найдено в подъезде в центре Москвы.

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16 декабря в 23:30 баскетболист со стаканом в руках подошел ко входу в дом. Он довольно долго пытался зайти в подъезд.

Примерно в час ночи его тело нашел житель дома, который и вызвал скорую помощь.

В октябре Тимма решил продолжить карьеру баскетболиста в турнире российской букмекерской компании «Лига Ставок», представляя команду «Аликсон».

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