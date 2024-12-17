В канун Рождества в столичном клубе пройдет самая масштабная вечеринка года

В канун самого светлого праздника Рождества, 24 декабря, в столичном клубе для ярких любителей вечеринок прогремит «Рождественская сказка»​ при участии лучших диджеев страны и специальной праздничной программой!

В эту волшебную ночь, когда большинство развлекательных заведений города закрыты, организаторы вечеринки приглашают всех на незабываемый праздник!

Гостей ждет:

Рождественская шоу-программа AS AGENCY

Самые горячие танцевальные, рождественские и новогодние хиты от диджея ValentineBlack и диджея Bell

Фееричные выступления гоу-гоу танцовщиц

Рождественская фотосессия с Санта-Клаусом и Снегурочкой

Забудьте о повседневных делах и окунитесь в волшебный мир «Рождественской Сказки»!

Вечеринка продлиться с 23:00 до 06:00. Входной билет стоит 25 евро, а VIP - 35 евро, в первый час (с 23:00 до 00:00) представительницы прекрасного пола смогут пройти на дискотеку, купив билет за 15 евро.

Билеты можно купить в предварительной продаже: до 22 декабря 15 евро - обычный и 25 евро - VIP), в Piletilevi или в GateMe!

NB! На дверях strong style & face control (вечерняя одежда!)

Бронируйте столик заранее и отдыхайте с комфором: (+372)5024262 или gert@musicfactory.ee.