Во вторник, 24 декабря, в обновленном ночном клубе Privé пройдет самая большая рождественская вечеринка в Таллинне.
В канун Рождества в столичном клубе пройдет самая масштабная вечеринка года
В канун самого светлого праздника Рождества, 24 декабря, в столичном клубе для ярких любителей вечеринок прогремит «Рождественская сказка» при участии лучших диджеев страны и специальной праздничной программой!
В эту волшебную ночь, когда большинство развлекательных заведений города закрыты, организаторы вечеринки приглашают всех на незабываемый праздник!
Гостей ждет:
- Рождественская шоу-программа AS AGENCY
- Самые горячие танцевальные, рождественские и новогодние хиты от диджея ValentineBlack и диджея Bell
- Фееричные выступления гоу-гоу танцовщиц
- Рождественская фотосессия с Санта-Клаусом и Снегурочкой
Забудьте о повседневных делах и окунитесь в волшебный мир «Рождественской Сказки»!
Вечеринка продлиться с 23:00 до 06:00. Входной билет стоит 25 евро, а VIP - 35 евро, в первый час (с 23:00 до 00:00) представительницы прекрасного пола смогут пройти на дискотеку, купив билет за 15 евро.
Билеты можно купить в предварительной продаже: до 22 декабря 15 евро - обычный и 25 евро - VIP), в Piletilevi или в GateMe!
NB! На дверях strong style & face control (вечерняя одежда!)
Бронируйте столик заранее и отдыхайте с комфором: (+372)5024262 или gert@musicfactory.ee.