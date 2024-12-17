Вт, 17.12.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

«Начинается ежегодный ужас»: гололед на перроне станции Нымме выводит жителей из себя

Перевод: Влада Лаевалинд
Copy
Фото статьи
Фото: Sille Annuk/Erakogu/Elu24 kollaaž

Из-за переменчивой эстонской погоды в начале недели на дорогах столицы появилась гололедица, из-за чего утром в понедельник произошло несколько ДТП. Помимо водителей, со скользкими дорогами пришлось справляться и пешеходам. «Весь город словно каток», - прокомментировал житель Таллинна в соцсетях пост, в котором критиковалось состояние платформы на станции Нымме. Предприятие Eesti Raudtee, ответственное за содержание остановок, согласилось с критикой и обвинило в случившемся своего подрядчика.

Хотя зима и типичные для нее погодные явления не являются чем-то новым для жителей Эстонии, все же случаются неожиданные ситуации, которые вызывают недовольство.

Иногда этим недовольством делятся в социальных сетях. Так произошло и в понедельник, 16 декабря, вечером в группе Nõmmekad в Facebook, где была опубликована фотография платформы на железнодорожной станции Нымме.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх