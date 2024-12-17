«Начинается ежегодный ужас»: гололед на перроне станции Нымме выводит жителей из себя

Из-за переменчивой эстонской погоды в начале недели на дорогах столицы появилась гололедица, из-за чего утром в понедельник произошло несколько ДТП. Помимо водителей, со скользкими дорогами пришлось справляться и пешеходам. «Весь город словно каток», - прокомментировал житель Таллинна в соцсетях пост, в котором критиковалось состояние платформы на станции Нымме. Предприятие Eesti Raudtee, ответственное за содержание остановок, согласилось с критикой и обвинило в случившемся своего подрядчика.