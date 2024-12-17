ФОТО «Быстро и весело, правда без оленей»: Bolt вновь удивил своих клиентов необычными нововведениями

В преддверии зимних праздников, компания Bolt решила поднять настроение клиентов необычным образом - теперь вместо привычных иконок машин на экране вашего смартфона можно увидеть сани.

На самом деле, за вами не приедут новогодние сани. Это просто веселая анимация, которая уж точно сможет поднять настроение каждому пользователю приложения.

Фото: Скриншот из приложения Bolt

«​Сегодня с ветерком доехала на санях до работы. Очень годные четырехколесные сани были с водителем и надписью Bolt на двери», - пишет пользователь в Facebook-группе Ищу совета (Эстония).

«Я сегодня тоже хотела вызвать, испугалась. Но рискнула и уехала без саней и оленей»​, - шутит кто-то.

«За такую цену они должны еще и елку из леса в подарок давать» - раздосадовался комментатор, увидев цены на такси.​

Это далеко не первый раз, когда Bolt радует своих клиентов необычными деталями. Так, на Хэллоуин в этом году приложение предлагало такую же услугу, но только вместо новогодних саней, вы могли заказать метлу ведьмы.

«Мне конечно нравится фильм Гарри Поттер, но не настолько. Холодно ведь на метле летать», - шутили тогда пользователи в Facebook-группе «EZ-дуны!»