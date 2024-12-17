Анна Седокова прокомментировала смерть своего бывшего мужа Яниса Тиммы, которого сегодня ночью нашли мертвым в Москве. Ему было 32 года. Он скончался в день рождения певицы, накануне поздравив ее с 42-летием.
«Вы не представляете, в каком аду я жила последние годы»: Анна Седокова прокомментировала смерть бывшего мужа Яниса Тиммы
«Знаете, я всю жизнь не понимала, как люди, у которых происходит такое в жизни, могут записывать stories. Но сейчас я очень сильно прошу: пожалуйста, у меня ребенок, он маленький, он ничего не должен знать. Вы не представляете, в каком я аду просто жила последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации. Пожалуйста, если вы можете, ничего не шерьте, пожалуйста, я вас очень прошу», - сказала она.
Анна официально развелась с Тиммой незадолго до его смерти. После того как стало известно об их окончательном расставании, Тимма опубликовал в Instagram странное фото, на котором было видно много упаковок от успокоительного. Это напугало его подписчиков: они начали жалеть спортсмена и просить его обратиться за поддержкой к друзьям.
Тимма и Седокова поженились в 2020 году. Для певицы брак стал третьим. Ранее она была замужем за футболистом сборной Белоруси Валентином Белькевичем, а также за бизнесменом Максимом Чернявским. У Анны трое детей от предыдущих отношений, у Яниса Тиммы также есть ребенок от первого брака.