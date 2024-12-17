«Вы не представляете, в каком аду я жила последние годы»: Анна Седокова прокомментировала смерть бывшего мужа Яниса Тиммы​

«Знаете, я всю жизнь не понимала, как люди, у которых происходит такое в жизни, могут записывать stories. Но сейчас я очень сильно прошу: пожалуйста, у меня ребенок, он маленький, он ничего не должен знать. Вы не представляете, в каком я аду просто жила последние годы. Я должна просто спасти своего ребенка от этой информации. Пожалуйста, если вы можете, ничего не шерьте, пожалуйста, я вас очень прошу», - сказала она.