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ГАЛЕРЕЯ Стиг Ряста дал трогательный концерт в Яановской церкви в Таллинне вместе со своими дочерьми

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В понедельник, 16 декабря, в Яановской церкви ​в Таллинне прошел душевный семейный рождественский концерт, на котором выступил Стиг Ряста вместе со своими очаровательными дочерьми Луми и Саду. Смотрите галерею!

В конце октября музыкант Стиг Ряста объявил, что в этом году его компаньонами по рождественскому туру станут дочери Луми и Саду. «Я наблюдаю, как Луми и Саду сами открывают для себя музыку и горят желанием выступать», - рассказал Ряста, добавив, что их семья с большим нетерпением ждет этого концертного тура.

Стиг вместе с дочерьми выступит в четырех городах Эстонии, исполнив как классические рождественские песни, так и музыку собственного сочинения. «Сцена для них - это место, которое кажется невероятно увлекательным. Мы решили дать членам семьи возможность стать частью этого», - сказал Ряста тогда. 20 декабря Стиг с дочерьми выступит в Вильянди, 21 декабря - в церкви Святого Павла в Тарту, а 23 декабря - в фольклорном центре Моосте.

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