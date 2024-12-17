В понедельник, 16 декабря, в Яановской церкви в Таллинне прошел душевный семейный рождественский концерт, на котором выступил Стиг Ряста вместе со своими очаровательными дочерьми Луми и Саду. Смотрите галерею!
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Стиг Ряста дал трогательный концерт в Яановской церкви в Таллинне вместе со своими дочерьми
В конце октября музыкант Стиг Ряста объявил, что в этом году его компаньонами по рождественскому туру станут дочери Луми и Саду. «Я наблюдаю, как Луми и Саду сами открывают для себя музыку и горят желанием выступать», - рассказал Ряста, добавив, что их семья с большим нетерпением ждет этого концертного тура.