ГАЛЕРЕЯ Стиг Ряста дал трогательный концерт в Яановской церкви в Таллинне вместе со своими дочерьми

В конце октября музыкант Стиг Ряста объявил, что в этом году его компаньонами по рождественскому туру станут дочери Луми и Саду. «Я наблюдаю, как Луми и Саду сами открывают для себя музыку и горят желанием выступать», - рассказал Ряста, добавив, что их семья с большим нетерпением ждет этого концертного тура.