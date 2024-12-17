Ушел из жизни известный эстонский художник-постановщик

Союз театральных деятелей Эстонии подтвердил, что 16 декабря на 83-м году жизни скончалась сценограф и педагог Айме Унт.

Унт родилась 5 октября 1941 года в деревне Лейе. Она окончила Вильяндискую 1-ю среднюю школу имени К. Р. Якобсона и в 1960-1963 годах училась в Тартуском училище изобразительных искусств. В 1969 году она завершила обучение в Государственном художественном институте Эстонской ССР по специальности живопись и театральная декорация.

С 1980 года параллельно основной работе она была преподавателем на кафедре театральной декорации Эстонского государственного художественного института. В 1994-1999 годах - профессор и руководитель кафедры сценографии Эстонской академии художеств, а с 1999 года - профессор-эмеритус.

В 1999-2002 годах Унт работала сценографом в Таллиннском городском театре.

Айме Унт была почетным членом Союза сценографов Эстонии.

Таллиннский городской театр вспоминает Айме Унт следующими словами:

«Да встретит тебя дорога, пусть ветер всегда дует в спину, светит солнце тебе в лицо, и путь капает дождь мягко на поля. И пока мы вновь не встретимся, пусть хранит тебя Бог в своих ладонях». Эту старинную кельтскую молитву сценограф Айме Унт любила писать своим друзьям в значимые моменты. В ее таланте, мудрости и доброте находили поддержку близкие, коллеги и ученики, а также долгие годы находил поддержку и городской театр. Спасибо тебе, дорогая Айме! До новых встреч!»

Фото: Скриншот facebook.com