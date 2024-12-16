При его финансовой поддержке - и в обмен на 40-процентную долю - леди Джадж смогла запустить B&H Enterprise после выхода из IoD на фоне обвинений в травле, расизме и сексизме в 2018 году.

В программе «Женский час» на радиостанции Radio Four леди Джадж описали как «одну из самых влиятельных женщин в Британии».

Помимо должности председателя IoD, она была бывшим председателем Управления по атомной энергии Великобритании, британской службы по предотвращению мошенничества Cifas, председателем Пенсионного фонда защиты и послом от имени UK Trade & Investment. Она также была попечителем нескольких культурных и благотворительных учреждений, включая Королевскую академию художеств и Dementia UK.

Помимо привлечения на свою сторону крупных промышленных деятелей, Тэнбо сыграл решающую роль в создании школы Гордонстоун в Китае.

Исторический колледж Гордонстоун, обучение в котором стоит 41 250 фунтов стерлингов в год, который посещали король и его отец принц Филипп, стал местом рождения Премии герцога Эдинбургского и конференции школ Round Square.

Компания Тэнбо, Hampton Group, курировала открытие школы в Китае в 2022 году, к ужасу некоторых ее выдающихся выпускников.

Работая в Британии, Ян Тэнбо носил более англизированное имя Крис Янг. И он уже заявил, что не делал ничего противозаконного.

«В связи с высоким уровнем спекуляций и ложных сообщений в СМИ и других источниках я попросил свою юридическую команду раскрыть мою личность. Я не сделал ничего плохого или противозаконного, и опасения, высказанные против меня Министерством внутренних дел, необоснованны. Широко распространенное описание меня как "шпиона" полностью ложно», - сообщил он.

Он также заявил, что строил свою личную жизнь в Великобритании на протяжении двух десятилетий и "любит эту страну как свой второй дом".

«Я никогда не сделаю ничего, что нанесло бы ущерб интересам Великобритании», - сообщил Ян.