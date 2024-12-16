В субботу утром в США был арестован 16-летний подросток из Нью-Мексико, который якобы застрелил своих родителей, сестру и брата, а затем в пьяном виде позвонил в службу 911 и признался в совершении убийства четырех человек.
16-летний подросток признался в убийстве всей своей семьи
По данным полиции штата Нью-Мексико, 16-летний подросток позвонил в службу спасения в 3:32 утра в субботу, 14 декабря, чтобы сообщить о смерти около небольшого города Белен.
Подросток якобы сказал диспетчеру по телефону, что убил свою семью. По словам властей, когда полицейские прибыли в его дом, он вышел навстречу им с поднятыми руками.
В правоохранительных органах штата уточняют, что подросток был «в состоянии сильного алкогольного опьянения», сообщает New York Post.
По словам полицейских, на кухонном столе был найден пистолет. Внутри дома обнаружили лежащий на кухонном столе пистолет и тела погибших членов семьи.
В квартире были найдены четыре тела с пулевыми ранениями: 42-летнего отца подозреваемого Леонардо Лейва, 35-летней матери Адрианы Бенкомо, 16-летней сестры Адрианы Лейва и 14-летнего брата Александра Лейва.
«Предполагаемый убийца был доставлен в близлежащую больницу, чтобы протрезветь, а затем помещен в тюрьму для несовершеннолетних в Альбукерке рано утром в воскресенье», - сообщили власти.
Бывший учитель юноши не мог поверить, что подросток мог совершить такой жестокий поступок. «Я никогда не думала, что подобное может случиться и что Диего способен на такое», - сказала бывшая учительница подростка. Учительница Ванесса ЛаГрейндж рассказала Guardian. «Все в шоке».
Следственное бюро полиции штата все еще пытается выяснить, что именно стало причиной резни.