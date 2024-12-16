16-летний подросток признался в убийстве всей своей семьи

По данным полиции штата Нью-Мексико, 16-летний подросток позвонил в службу спасения в 3:32 утра в субботу, 14 декабря, чтобы сообщить о смерти около небольшого города Белен.​

Подросток якобы сказал диспетчеру по телефону, что убил свою семью. По словам властей, когда полицейские прибыли в его дом, он вышел навстречу им с поднятыми руками.

В правоохранительных органах штата уточняют, что подросток был «в состоянии сильного алкогольного опьянения»​, сообщает New York Post.

По словам полицейских, на кухонном столе был найден пистолет. Внутри дома обнаружили лежащий на кухонном столе пистолет и тела погибших членов семьи.

В квартире были найдены четыре тела с пулевыми ранениями: 42-летнего отца подозреваемого Леонардо Лейва, 35-летней матери Адрианы Бенкомо, 16-летней сестры Адрианы Лейва и 14-летнего брата Александра Лейва.

«Предполагаемый убийца был доставлен в близлежащую больницу, чтобы протрезветь, а затем помещен в тюрьму для несовершеннолетних в Альбукерке рано утром в воскресенье»​, - сообщили власти.

Бывший учитель юноши не мог поверить, что подросток мог совершить такой жестокий поступок. «Я никогда не думала, что подобное может случиться и что Диего способен на такое», - сказала бывшая учительница подростка. Учительница Ванесса ЛаГрейндж рассказала Guardian. «Все в шоке».

Следственное бюро полиции штата все еще пытается выяснить, что именно стало причиной резни.